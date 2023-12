Pullaro: "Me gusta más el Milei presidente que el Milei candidato"

Con mayoría holgada en ambas Cámaras de la Legislatura, más que reunir votos las tareas son pulir detalles técnicos, evacuar dudas y contener a todos los aliados de una coalición no sólo muy grande sino también muy heterogénea.

Sin embargo, la agenda del encuentro de este miércoles excede la coyuntura legislativa. “Es una instancia de rendición de cuentas. El objetivo es que estén todos informados y bajen línea a sus legisladores y dirigentes. Maxi dice que nos debemos a los partidos que nos pusieron ahí”, dice un integrante de la mesa chica de Pullaro.

En el esquema de funcionamiento que diseñó Pullaro, cada tres reuniones de gabinete se realiza una de los ministros con los presidentes de los partidos.

Además, cada dos meses se encuentra todo el staff político del gobierno —ministros, secretarios y directores—, que incluye unas 700 personas.

En esta oportunidad se espera presencia completa de los ministros Fabián Bastía (Gobierno e Innovación Pública); Pablo Olivares (Economía); Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo); Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad); Lisandro Enrico (Obras Públicas); Silvia Ciancio (Salud); José Goity (Educación); Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano); Roald Coco Báscolo (Trabajo, Empleo y Seguridad Social); Susana Rueda (Cultura) y Enrique Estévez (Ambiente y Cambio Climático).

Participarán también los cinco secretarios que reportan directamente del gobernador: Juan Cruz Cándido (General); Julián Galdeano (Vinculación Institucional); Cristian Cunha (Cooperación); Emilio Jatón (Derechos Humanos) y Luis Persello (Comunicación).

A ellos se sumarán representantes de los partidos que integran Unidos: UCR, PRO, Partido Socialista, Creo, UNO, GEN, PDP, Encuentro Republicano Federal, Ucedé y Unir.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaxipullaro%2Fstatus%2F1739707841009643782&partner=&hide_thread=false Queremos tener un Estado que sea muy eficaz y eficiente en el uso de los recursos. Cuando llegamos nos encontramos con ambulancias que le faltaban las baterías y hacía un año estaban paradas. O patrulleros que le faltaban repuestos sencillos.



Por eso, con acciones sin demasiado… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) December 26, 2023

Por lo pronto, Pullaro mantiene su estilo hiperactivo y ya bajó a sus colaboradores el mensaje de que a diferencia de lo que sucedió con Omar Perotti —que cerró la administración provincial en enero de 2020, apenas asumió el cargo— el verano será de súper acción, tanto por lo que sucede en la provincia como por la turbulenta escena nacional, dominada por la embestida de Javier Milei.

En ese marco, no hay margen para vacaciones. “Cuando él convocaba a los candidatos para los ministerios les planteaba como condición sine qua non que el primer año no se va nadie. A eso sumale celulares prendidos todo el día, tratar bien a la planta permanente, que ninguno va a un hotel de más de 3 estrellas cuando esté fuera de su ciudad y que los celulares se los compran cada uno. Esos son los cinco mandamientos principales”, dice un colaborador estrecho del gobernador, que apunta a sacarle todo el jugo posible al capital inicial.

Este martes por la tarde el propio Pullaro subrayó la línea de austeridad y le pegó a su antecesor.

“Necesitamos un Estado que dé respuestas a la gente, no un Estado sobrecargado de personal. Todo funcionario que llegó conmigo, se va a ir conmigo. Ninguno va a quedar en planta. La gestión anterior hizo ingresar gente fuera de término. Quienes violaron la ley van a estar fuera del Estado”, expresó.

Y agregó: “En comparativa con 2019, hay 13 mil empleados más. Muchos de ellos son funcionarios políticos que pasaron a ser empleados públicos. Vamos a revisar y quienes hayan estado fuera del marco paritario y pasaron a planta, estarán afuera”.