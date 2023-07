Mauricio Macri le respondió a Cristina: "No se meta con mi madre"

El ex presidente y la vicepresidenta mantuvieron un intercambio a través de Twitter por el gasoducto. CFK había recordado que "su mamá lo castigaba por mentir".

"No se meta con mi madre", le respondió el ex presidente Mauricio Macri a la actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, quien había dicho que "ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir".

Kirchner le respondió con números e hizo referencia a una entrevista de 2019 a Alicia Blanco Villegas, madre de Mauricio Macri, quien entonces sostuvo: "Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir jamás". La vicepresidenta afirmó: "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir".