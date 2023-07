Cristina Kirchner, contra Macri por el gasoducto: "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir"

Citó una frase que había pronunciado la madre del ex presidente en una entrevista que dio en 2019: "Le he llegado a pegar por mentir".

La vicepresidenta Cristina Kirchner salió este lunes a cruzar a Mauricio Macri por las críticas que lanzó contra el oficialismo por la reciente inauguración del gasoducto Néstor Kirchner y sostuvo, citando una frase de la madre del ex mandatario, que "ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir".

La ex presidenta escribió un mensaje en Twitter, donde difundió cifras sobre obras de infraestructura en materia energética durante sus gestiones y las comparó con las correspondientes a los cuatro años de la gestión de quien fuera su sucesor , a fin de cuestionar los dichos de Macri.

En tanto, señaló que "entre 2016 y 2019", duraste la gestión de Cambiemos, "se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte".

Y cerró, en tono irónico, apelando a una frase que la madre de Macri había dicho en una entrevista: "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir".

"Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás", había revelado Alicia Blanco Villegas, la madre de Macri, en una entrevista periodística que concedió en 2019, hablando sobre la relación con su hijo.

"Lo he criado con muchísimo cariño y dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor demasiado severas porque mi familia era muy severa conmigo. No tenía estudios especiales para saber cómo tratar a la niñez", agregó Blanco Villegas en aquel reportaje.

Qué dijo Macri sobre el gasoducto

La vicepresidenta respondió así a Macri, quien había cuestionado al Gobierno por "anunciar con bombos y platillos" la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, obra que -se quejó- "llega tres años tarde", lo cual "costó a la Argentina más de 5000 millones de dólares".

La declaración de Cristina Kirchner es una respuesta directa una publicación de Macri en Twitter con motivo de la construcción del gasoducto.

“El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”, dijo el ex presidente.

Pese a que reconoció que se trata de una “obra formidable”, Macri señaló que “por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales”.

El domingo, Fernández de Kirchner reafirmó que, si bien se busca “exportar” gas con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), el otro objetivo es garantizar “gas y petróleo para nuestra industria” para que sea “más competitiva”.

Junto al presidente, Alberto Fernández, y los integrantes de la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UxP) -Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi- y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Cristina reivindicó la renacionalización de YPF y criticó a los empresarios que objetan la gestión estatal y el gasto en subsidios de los que también son beneficiarios.

“Encontré la declaración de un empresario que dijo algo así como que 'la dirigencia política ha tomado durante muchos años decisiones equivocadas que nos han llevado hoy a las circunstancias en la que nos encontramos'. Yo no sé qué les pasa a los empresarios que cuando se juntan en esos seminarios, hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande”, expresó la vicepresidenta durante el acto inaugural del Gasoducto Néstor Kirchner.