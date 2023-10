Massa, sobre el caso Insaurralde: "Fue un error grave y había que demostrar que no somos todos lo mismo"

Massa estuvo en el programa de Jorge Rial y sostuvo que lo que hizo Insaurralde fue "un error grave" y había que "demostrar que no somos todo lo mismo ".

"Fue un error grave y (la renuncia) despeja la idea de que acá no pasa nada, mientras tanto Pepín (ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri) sigue prófugo. Había que demostrar que no somos todos lo mismo", sostuvo Massa en declaraciones al canal C5N.