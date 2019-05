Massa dio una fuerte señal de acercamiento al PJ kirchnerista

Una ola con epicentro en un frente patriótico (por terminar de constituirse dentro de un par de semanas) y con el peronismo kirchnerista como actor principal, ya hace trastabillar a todas las fuerzas del sistema político argentino. Ayer, Sergio Massa, en el congreso del Frente Renovador (FR), terminó de asumirlo. Bajo el título "Nueva mayoría", y sin mencionar la expresión Alternativa Federal en el documento final ni en su discurso, el dirigente expresó que "la actual geometría opositora es insuficiente" para vencer al macrismo y que, por lo tanto, es necesario "ampliar y diversificar de manera generosa" ese espacio.

Sin bien mantuvo el suspenso y no ofreció un definición explícita sobre su probable participación en una Paso junto a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, el líder del FR no formuló crítica alguno al gobierno anterior de CFK (como era habitual hasta hace pocos meses), caracterizó con extrema dureza a Mauricio Macri y subrayó, en coincidencia con el discurso del PJ, la necesidad de constituir la unidad amplia opositora, "arrolladora", para desplazar a Cambiemos del gobierno a partir del 10 de diciembre próximo.

Con delegados de todo el país, el congreso del massismo se concretó en un amplio salón de Parque Norte y, poco después de pasado el mediodía, ya tenía su documento final. La fuerza política del tigrense, incluso en declinación, conserva un puñado de intendencias en territorio bonaerense, representación legislativa a nivel nacional y en especial, a nivel provincial.

Así como en 2013 el FR optó por asociarse con el partido de Macri, que en aquel momento insinuaba la ola ganadora que luego se concretó en 2015, ahora los seguidores de Massa presionaron a su líder para que se encamine a un acuerdo con el kirchnerismo. Porque, todo indica, la nueva ola habría cambiado de sentido.

En lo formal, el congreso del FR delegó en la persona de su líder las tratativas finales de la alianza electoral que deberá quedar plasmada el 22 de junio. "Sabemos que vas a negociar lo mejor para el país, no lo mejor para nosotros", lo elogió la experimentada Graciela Camaño, oradora del semifondo del encuentro. En esa negociación es donde permanecen las dudas y domina el misterio.

Massa subrayó muy fuerte su vocación de sostener su precandidatura presidencial, a la vez que aseguró: "No me importan los cargos, no los necesito". No sin riesgo de incurrir en equívocos, podría suponerse que el tigrense pondría el pecho con una fórmula presidencial propia, ¿en el frente patriótico? En ese caso, ¿qué ocurriría con su socio Juan Manuel Urtubey?, quien ayer hizo su propio acto en Salta, en lo que pareció una respuesta al encuentro de los renovadores (ver aparte y página 10).

La posible, aunque no segura, negociación de Massa para integrarse al frente que ya lanzó la fórmula presidencial, aseguraron a La Capital fuentes del kirchnerismo, incluiría su participación en una Paso con fórmula propia contra el dúo de los Fernández. Y listas integradas con el PJ y los K para los tres niveles legislativos:, nacional, provincial y concejos deliberantes de las ciudades donde el massismo tiene algún peso.

Sería un esquema posible: el FR seguiría con vida y podría, tal vez, tener un rol futuro en el impredecible devenir político de la Argentina. Claro que la figura de su líder podría sufrir un golpe fuerte, en el caso de perder la interna por margen amplísimo. Por caso, cuatro o cinco a uno. Siempre que se toman decisiones, se asumen desafíos y riesgos.

No se descarta que Massa esté convencido de que puede hacer una elección más decorosa contra Alberto-Cristina y, tal vez, perder. Aunque por menos. "Si no me toca liderar y me toca empujar el carro, no tendré problemas", avisó.

Respecto de la marea de rumores sobre una posible integración de Massa a la fórmula para la Gobernación de Buenos Aires que ya anunció el PJ, Axel Kicillof-Verónica Magario, el kirchnerismo descartó esa posibilidad (ver aparte).

Con pura lógica, "lo que está anunciado, no se mueve. Tanto Alberto-Cristina como Axel-Verónica está cerrado", dijo una altísima fuente K. Las que están abiertas, en materia de candidaturas, son las listas legislativas. Y no se descartado que, siempre en la hipótesis de un acuerdo del FR con el PJ, un representante del massismo puede encabezar la nómina de diputados por Buenos Aires. Y, en el caso de ganar y que el frente patriótico llegue a la Presidencia, termine por ocupar el estratégico sitial de la titularidad de la Cámara baja.

Al cabo, el Frente Renovador mantuvo parte del misterio, pero a la vez hizo un giro pronunciado (que venía insinuando días atrás). Cuando Cristina dio un golpe político inesperado al anunciar su candidatura a vicepresidenta. Un golpe altamente sofisticado, que tal vez interpretó mejor que nadie el momento político que vive la Argentina.

Abriendo el paraguas

Tras el acto que encabezó en Salta (ver página 10), Juan Manuel Urtubey dijo que Sergio Massa le ratificó ayer a la tarde su posición de competir en Alternativa Federal. “Hablé con él (por Massa) después del congreso del Frente Renovador y ratificó su posición de competir como precandidato presidencial en Alternativa Federal, así que vamos a hacerlo como estaba previsto”, expresó el mandatario salteño.