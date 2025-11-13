Martín Menem, sobre las reformas que impulsa Milei en el Congreso: "Solos no nos alcanza"

El oficialismo no tiene mayoría propia. Si se convocan sesiones extraordinarias se trataría la reforma laboral y el presupuesto 2026, entre otros temas

Con el recambio que se producirá a partir del 10 de diciembre en el Congreso, el oficialismo se ve altamente fortalecido: La Libertad Avanza pasa de 29 a 87 bancas en Diputados y en el Senado de un bloque de 6 representantes, a uno de 20. En este marco, Martín Menem, presidente de la Cámara baja, reafirmó la intención del Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinaria s para tratar temas claves, como la reforma laboral , la impositiva y el presupuesto 2026 . No obstante, reconoció que “solos no les alcanza” para lograr la sanción de estas leyes.

A pesar de no consolidar la mayoría propia, con el resultado de las últimas elecciones el oficialismo se garantizó poder sostener los vetos del presidente Javier Milei , una batalla que perdieron este 2024 en distintas oportunidades, como con la ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica.

"Hoy tenemos garantizados más de 87 diputados. Tenemos garantizado el veto donde antes cada sesión podía terminar en cualquier resultado sabiendo que no teníamos un número” , expresó Martin Menem sobre la posibilidad de sostener los vetos en el Congreso, en conversación con Radio Rivadavia.

“Hoy la base está y tenemos que construir consensos en ambas Cámaras para lograr llevar adelante las reformas que tenemos pendientes”, agregó el funcionario oficialista.

En cuanto a las profundas reformas que el oficialismo desea llevar adelante, como la laboral y la impositiva, Menem aseguró: "Vamos a hacer lo imposible por avanzar en las reformas lo antes que se pueda, sabiendo las limitaciones. Solos no nos alcanza".

Sesiones extraordinarias

Sobre las sesiones extraordinarias, el presidente de la Cámara de Diputados expresó que depende de la "voluntad" de todos los legisladores, por lo que todavía no estaría confirmadas.

"Si se sesiona en enero o en febrero no es una decisión que dependa exclusivamente de lo que estamos pensando. Son 257 diputados y 72 senadores, con lo cual dependemos de la voluntad de todos", señaló Menem.

"Vamos a tratar de lograr los acuerdos para establecer en estos días cuándo vamos a sesionar y los temas que vamos a llevar adelante. La fecha obviamente va a depender del acuerdo que podamos hacer entre todos. A mí siempre me gusta trabajar, pero no depende solo de mí", agregó.