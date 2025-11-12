La Capital | Política | Macri

Macri apuesta a un bloque PRO puro y obliga a Scaglia a definir su alineamiento

El expresidente encabezó una reunión del consejo nacional del partido. Qué planteó la vicegobernadora de Santa Fe, que llegó a la banca por la lista de Provincias Unidas

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

12 de noviembre 2025 · 19:49hs
Macri reunió a su tropa después de las elecciones legislativas y buscó mostrar un PRO cohesionado y autónomo frente a la avanzada de los Milei. 

La intención de Mauricio Macri de reagrupar al PRO en un bloque único en el Senado y en Diputados abrió un foco de tensión con Santa Fe. Es que Gisela Scaglia, titular del partido en el distrito, reafirmó su discurso provincialista y su alineamiento con Provincias Unidas (PU), el espacio referenciado en seis gobernadores, entre ellos Maximiliano Pullaro.

Este miércoles, Macri encabezó la reunión del consejo nacional del PRO. Después de quedar afuera del balotaje en 2023 y con el bastión de la ciudad de Buenos Aires bajo amenaza, la fuerza busca su lugar en un escenario político donde Javier Milei domina el espectro del centro a la derecha.

A eso se suma que, envalentonados por el triunfo en las elecciones del 26 de octubre pasado, los hermanos Milei reclutaron a Diego Santilli como ministro del Interior y aceleraron el operativo seducción de legisladores amarillos para que migren a La Libertad Avanza (LLA).

Las definiciones del PRO

En el encuentro del PRO, los dirigentes le cerraron la puerta a un interbloque con LLA. "Tanto en el Senado como en Diputados vamos a tener un bloque propio, independiente, como en los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO", aseguró la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal al terminar la reunión.

Para adelante, el PRO acompañará las reformas que impulsan los libertarios y coinciden con su ideario -como los cambios en la legislación laboral y en materia impositiva- y se diferenciará en los temas institucionales e infraestructura. En paralelo, tratará de volver a ofrecerse como una alternativa para 2027 ó 2031.

El tema es que la apuesta de Macri por la pureza amarilla pone en un lugar incómodo a Scaglia. La vicegobernadora encabezó la lista de Provincias Unidas, el espacio de los jefes distritales que no pudo resistir la presión de la polarización y que salió tercero en Santa Fe, a 22 puntos de LLA.

Cuando le tocó su turno, Scaglia planteó que iría al Congreso a defender los intereses de Santa Fe y la gestión provincial, liderada por Pullaro.

Según pudo reconstruir La Capital, le respondieron varias voces pesadas del mundo PRO, como el jefe del bloque de diputados nacionales, Christian Ritondo; Fernando de Andreis, mano derecha de Macri; el exministro de Transporte Guillermo Dietrich y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “El que es del PRO, tiene que estar en el PRO”, fue el mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1988604911454736786&partner=&hide_thread=false

El clima de la reunión ya era tenso. Es que apareció por Balcarce 412 Oscar Agost Carreño, extitular del intervenido PRO de Córdoba. Justamente, el diputado nacional por la provincia mediterránea ensayó una vía autónoma y se sumó al bloque Encuentro Federal, el heterogéneo grupo que contiene desde peronistas no kirchneristas, como Miguel Pichetto y Florencio Randazzo, hasta socialistas como Mónica Fein y Esteban Paulón.

Agost Carreño quiso hablar, pero no lo dejaron. Le recordaron que como había sido expulsado del partido no tenía voz ni voto y lo invitaron a retirarse.

En el PRO creen que la sangría de legisladores, que dejó al bloque de diputados con sólo 16 integrantes, ya se cortó. “Lo que se llevó Patricia (Bullrich), ya lo tenía de antes”, dijo un dirigente.

Scaglia y las dudas sobre Provincias Unidas

El interrogante es cómo queda Scaglia en este nuevo esquema. De hecho, la semana pasada la vicegobernadora dejó entrever que dudaba sobre sí debía asumir la banca o quedarse en Santa Fe.

El ruido que se generó en Unidos llevó a que el propio Pullaro tenga que confirmar que Scaglia sí se mudará al Congreso en diciembre.

Por ahora, son más las dudas que las certezas sobre la bancada referenciada en los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Corrientes. En principio, la intención es armar un interbloque, aunque no están claros los contornos y quiénes formarán parte de él.

No es una situación fácil para la todavía presidenta del Senado, que parece inclinarse por el espacio provincial antes que por el bloque del partido que preside en Santa Fe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/1982633165442470008&partner=&hide_thread=false

Por Santa Fe participaron, además de Scaglia, Germana Figueroa Casas, Cristian Cunha y José Núñez. Tres nombres con orígenes y lugares diferentes.

Tras presidir la comisión de Funcionamiento del Estado en la Convención Constituyente, Figueroa Casas termina en diciembre su mandato en la Cámara de Diputados, donde es vicepresidenta 2ª de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y suena para sumarse al gabinete de Pullaro en un área dedicada a la desregulación y la simplificación normativa.

>> Leer más: Federico Zapata: "La sociedad terminó de quemar las naves de la política tradicional"

Cunha es secretario de Cooperación de la provincia y un histórico de los halcones PRO. A diferencia de otros dirigentes referenciados en Federico Angelini, hoy subsecretario de Intervención Federal del ministerio de Seguridad Nacional, eligió quedarse en Unidos y no intentó el salto a las filas libertarias.

Ese es el caso de Núñez, quie todavía tiene dos años más como diputado nacional. Después de alejarse de la alianza santafesina y ensayar un perfil filolibertario, está cerca de completar un giro de 360 grados.

El legislador volvió a arrimarse al esquema provincial y podría armar un “PRO federal” para orbitar alrededor de PU, pero sin integrarse formalmente al bloque.

