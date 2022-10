María Eugenia Vidal evitó meterse en el armado opositor en Santa Fe para el 2023

Las reuniones semanales de Juntos por el Cambio de Santa Fe contó este lunes como “invitada” a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien no ocultó su deseo de ser candidata a presidenta de la coalición opositora en las elecciones del año que viene. Además evitó meterse en la estrategia provincial de la oposición para los comicios del 2023.

Con el resultado fresco de la elección en Avellaneda, en la que el candidato de JxC se impuso por paliza al postulante peronista (votó menos de la mitad del padrón), Vidal auguró un triunfo de la alianza opositora en 2023 a nivel nacional, en la que además ya se anotó como postulante del PRO para competir en una interna contra Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Antes de presidir la reunión en Rafaela, la ex mandataria bonaerense hizo un alto en la ciudad de Santa Fe acompañada por el vicepresidenta nacional del PRO y diputado nacional, Federico Angelini, el ex intendente de Santa Fe y actual diputado nacional, Mario Barletta, el diputado nacional Juan Martín y el vicepresidente de la Coalición Cívica en Santa Fe, Mauricio Amer.

En conferencia de prensa, Vidal eludió una pregunta directa sobre la posibilidad de conformar en la provincia el denominado frente de frentes, el megaespacio político que reuniría a todo el no peronismo santafesino: PRO, UCR, CC, Partido Socialista y el partido Creo del intendente Pablo Javkin.

“Corresponde que los partidos de Juntos por el Cambio definan si tiene que haber un frente de frentes o no. Y voy a ser respetuosa de lo que definan”, sostuvo y clausuró: “¿Cómo voy a venir a decirles a los partidos de Juntos por el Cambio en Santa Fe qué tienen que hacer? Si ellos viven en esta provincia, trabajan acá y han gobernado acá. Corresponde que ellos definan si tiene que haber un frente de frentes o no. Y voy a ser respetuosa de lo que definan”.

El mentado frente de frentes todavía está verde, pero hay indicios de que todo el no peronismo terminará unido para enfrentar al peronismo tanto en la provincia como en la Nación. En ese sentido, el PRO ya fijó posición sobre la principal característica que debería tener: una estrategia provincial ligada a una nacional, y que todos los partidos apoyen a los candidatos nacionales de JxC.

Este aspecto es resistido por el socialismo y el javkinismo. Los radicales intentan hacer equilibrio es pos de esa futura unidad.

Por lo pronto, los “arquitectos” de ese armado están organizando un evento político que, con la excusa de un tema legislativo o institucional, aúna a todos los partidos como lo hicieron meses pasado fijando posición sobre la deuda histórica que la Nación debe pagar a la provincia.

La “movida” se está armando para ejecutarla el martes que viene. El Presupuesto provincial para 2023 o el concurso en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) podrían ser los temas que motiven ese espíritu gregario.

Ya sea con referentes locales o nacionales, JxC de Santa Fe se muestra intenso todas las semanas para generar noticias y titulares. Ayer fue con Vidal en la capital provincial y en Rafaela. Este martes la ex gobernadora bonaerense hará una actividad en Rosario, con una conferencia de prensa en un hotel céntrico.

En la rueda de prensa en Santa Fe, Vidal se refirió al escenario nacional, que la tiene como protagonista. Afirmó que cree en los consensos internos y en los acuerdos, además de que le gustaría ser presidenta.

“Creo en el consenso interno y en los acuerdos. Pero si no los hubiera, están las Paso para que la gente pueda elegir. Me parece el mecanismo más trasparente que podemos tener. Y luego, el compromiso de todos de trabajar con quien sea elegido en Juntos por el Cambio”, señaló Vidal.

“Ya he dicho públicamente que me gustaría ser presidenta, después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires, en donde viven 17 millones de argentinos. Sería un hermoso desafío poder gobernar la Argentina, pero no pongo el carro adelante del caballo. Me preparo para ser presidenta, sí, pero lo más importante no es eso: la Argentina necesita, además de un liderazgo, un equipo y hoy eso me preocupa mucho más”, enfatizó una de las referencias de JxC más importantes a nivel nacional.