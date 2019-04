La precandidata a gobernadora por Encuentro por Santa Fe, María Eugenia Bielsa, se metió hoy en la polémica que protagonizaron su hermano Rafael y el emblema de Newell's Maxi Rodríguez y sorprendió el respaldo franco que le dio a las críticas que disparó el volante leproso.

Rafael el domingo pasado le dijo a La Capital que le parecía que la Fiera "tenía que hablar menos y jugar más". Sin demora, Maxi le respondió. "Le diría que venga a dar un mano", dijo el futbolista, al ser consultado sobre las polémicas declaraciones del hermano de María Eugenia y Marcelo Bielsa.

"Me parece que estuvo bien Maxi Rodríguez, tengo que ser honesta, a mi no me parecieron felices las declaraciones de Rafa, fueron inoportunas", comentó la dirigente justicialista, en declaraciones a Canal 3 y le puso picante a la controversia que atravesó esta semana al mundo leproso.

"Los hinchas de Newell's sufren mucho y me parece que es un momento para actitudes muy mesuradas"

"Mis hermanos me apoyan afectivamente, telefónicamente, pero no les pediría que vengan a hacer campaña, ellos tienen cada uno su desempeño", dijo al ser consultada sobre si Marcelo y Rafael vendrían a la provincia antes del 28 de abril.

Aprovechó la ocasión para hacer "una analogía" con lo que pasa en el país y en la provincia. "Hay que superar, hay que sobrevolar determinados momentos, porque hay muchos que están sufriendo mucho en este momento de crisis", sostuvo.

Por último volvió a la polémica entre su hermano y Maxi. "Soy franca, la verdad es que me pareció inoportuno", señaló para aclarar que está todo bien en la familia. "Somos hermanos nos queremos, él no me pregunta lo que tiene que declarar", agregó.

"Igual no me caben dudas que Rafael me va a retar por esto", concluyó, entre risas.