Maxi Rodríguez: "A Rafael lo invito a que venga a dar una mano"

"Lo que me gustaría de Maxi es que se mostrara más cuando juega y que hable menos", disparó el ex canciller Rafael Bielsa en una entrevista con Ovación publicada en la edición del domingo. Más allá de todos los títulos que entregó el también ex diputado fue precisamente la opinión que esbozó sobre el capitán de Newell's la que elevó la temperatura de los hinchas y, sobre todo, del propio Maximiliano Rodríguez. Y ayer la Fiera salió a contestarle públicamente en una conferencia de prensa que brindó en Bella Vista y donde también tocó otros temas concernientes a la vida institucional. "Lo que le podría decir a él es que venga y dé una mano. Que se acerque a colaborar, pero trabajando desde adentro. Se habla mucho, pero se hace poco. Lo que hoy necesitamos es tirar juntos, es muy importante el apoyo de todos. Siempre es más fácil destruir que construir. Y él lo que está haciendo es eso", disparó con énfasis el atacante leproso, que fue más allá y tiró: "Lo invito nuevamente porque es un apellido muy importante, aunque el importante es Marcelo".

Las declaraciones de Bielsa, el político, a este diario sacudieron el ambiente leproso. Y esas palabras destinadas a la Fiera hicieron mucho ruido, a tal punto que el jugador pidió tomar la palabra para salir a contestarle. Lo hizo con la misma altura con la que se expresó el ex canciller, pero sin dudas siendo bien punzante para que fuera escuchado en todos lados. Logró el objetivo y dejó sentada su posición marcando diferencias. "Me sorprendieron (las declaraciones). No entiendo cuál fue el motivo, pero las tomo un poco como de quien viene. A mí no me afectan en nada en lo personal. Creo que son palabras que en este momento que está pasando el club no sirven para nada, no suman en ningún aspecto", expresó frente al micrófono de la sala de prensa y de cara a todas las cámaras y grabadores que tomaban sus palabras.

"En lo personal _prosiguió_ cuando se dirige a mí, yo soy el capitán del equipo y sí tengo derecho a hablar. Cuando perdimos en Copa Argentina (ante Villa Mitre de Bahía Blanca) entré al vestuario y les dije a los chicos que no hablaran, que lo iba a hacer yo. Pero lo más fácil es hablar desde un sillón, tranquilo. Yo lo podría hacer, pero ayudo desde adentro y por eso estoy acá".

Embed





Sin dudas que la Fiera tenía necesidad de descargarse. Tenía ganas de salir a expresar su pensamiento y contestarle al Bielsa político. Habían pasado más de tres días y durante esa etapa meditó una y otra vez la manera de hacerlo. Y ayer ensayó un monólogo sobre este tema para decir lo que piensa, siendo contundente en algunos aspectos y, a la vez, expresándose con altura, dejando de lado la vulgaridad.

"Lo que le ofrezco (a Rafael Bielsa) es ir a Buenos Aires a buscarlo y traerlo. Lo que me dijo en su momento fue distinto a lo que me expresó hace un tiempo cuando nos habíamos juntado. Pero lo invito a que venga a sumar. La verdad, no lo entiendo, me descoloca un poco, pero lo invito nuevamente porque es un apellido muy importante, aunque el importante es Marcelo. Por eso me parece una falta de respeto a la institución".





Embed