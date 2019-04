"Me gustaría que Maxi juegue más y hable menos"

¿Qué jugador formado en Newell's te gustaría que vuelva en este momento?

Me encantaría Scocco. Un delantero delicioso. Pero me preocupa que se rompe mucho el gemelo. No quisiera tenerlo a Nacho en la enfermería de Newell's. El que podría venir es Leo Ponzio a pesar de que en su momento nos desairó. Le vendría bien a Newell's y en River hoy es el tercer cinco. Hay que reforzar el sector en el que juega Maxi porque ya no puede hacer la banda ni bajar para ocupar posiciones defensivas. No se lo permite el físico. Lo que sí me gustaría de Maxi es que se mostrara más cuando juega y que hable menos.





¿Te molestó que después del triunfo contra Huracán hablara sobre que al club le falta gestión?

No me gusta la oportunidad. Me parece que los guerreros dicen las cosas más picantes en los peores momentos. Y no después de meterle tres goles a Huracán. ¿Por qué no habló después de la eliminación en la Copa Argentina? ¿Por qué no sacó la cara ahí? ¿Qué pasó que Newell's quedó eliminado contra un rival del Federal y Maxi parece que no jugó? En las fáciles habla cualquiera. Estoy ciento por ciento con lo que dijo, pero no estoy de acuerdo con el momento que eligió.





Maxi le apuntó a Bermúdez y a la comisión directiva.

Sí, esas palabras también le hicieron mucho daño a D'Amico. Un dirigente que no merece que se lo trate así. Esta comisión es como un circo pobre porque la misma mujer que te cobra la entrada es la trapecista. Ahora está ese muchacho D'Amico, a quien yo no conocía y de quien jamás recibí una entrada ni nada. Esto lo digo por Giraudo, quien siempre dice que soy oficialista. Es mentira porque yo no hice más que pelearme con el oficialismo. Que D'Amico está las 24 horas con Newell's, está las 24 horas. Concina es otro que siempre pone la cara. Nunca se esconden. Con equivocaciones siempre están. Hay que estar en este momento de Newell's. También conozco la historia negra de D'Amico, lo que se dice, lo del atentado y las interpretaciones. Ahora les pregunto a todos. ¿Cuando atentaron contra D'Amico la bala pasó entre el hijo y él y rompió el vidrio trasero? Pasó. Segunda pregunta. ¿El tipo da la cara? Sí, da la cara. Tercera: ¿Alguien sabe dónde está el presidente Bermúdez? No, nadie sabe.





La vergüenza de perder el clásico

"Fue una vergüenza para el hincha de Newell's cómo Central nos eliminó de la Copa Argentina. Nos entregamos. Si yo hubiera estado en la cancha me hago quebrar un pie antes de quedar eliminado. Central puede ser mejor y me la banco. Pero no perder sin dejar todo como nos pasó. Los jugadores debieron salir desmayados de la cancha. Cuando le ganamos a Central en el Gigante con gol de Maxi, el equipo de Coudet era muy superior pero la peleamos", reflexionó el otro Bielsa.