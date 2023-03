Marcos Corach: "Hoy no hay connivencia del delito con el Estado"

Pese al cuadro planteado, el ministro de Gestión indicó que "hay datos alentadores, pero que son relativos en el contraste con estos episodios". Al respecto indicó que "a esa policía la pudimos empezar a corregir en el resto de la provincia. De hecho, los indicadores nos reportan eso. Tengo plena conciencia que no puedo informar indicadores de la ciudad de Rosario y dar a conocer también que, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe logramos revertir la tendencia de homicidios. ¿Porqué? Porque no alcanza, porque no le sirve a nadie en el actual contexto".

Corach, volvió sobre las gestiones provinciales que le precedieron a la hora de abordar la complejidad del tema Seguridad. "Porque en determinados episodios, hay una policía que no aparece, como bien lo señaló el intendente Pablo Javkin. Sí, que no aparece. Pero esto no se trata de una modalidad de acción nueva. Vale hacer un poquito de historia. Hay situaciones emblemáticas, es imposible no recordar que en el ministerio de Seguridad de la provincia, en las gestiones que nos antecedieron tuvo entre sus funcionarios, a un abogado de bandas de narcotraficantes. Esto es de conocimiento público. Esto pasó y por estos episodios, hay policías detenidos y condenados".

En su repaso, el titular del área de Gestión, indicó que "no debemos olvidarnos que incluso hubo ministros que usaron fondos reservados del ministerio, para pagarle a los abogados de los policías acusados de encubrir a otros policías, que habían asesinado a Franco Casco, a quien detuvieron, torturaron, asesinaron y tiraron al río. Datos que no pueden pasar de largo".

El funcionario expresó que "es posible que aparezcan casos de corrupción en la policía. En esa policía que hemos heredado, que formó parte de estos casos que estamos repasando. Pero hoy no hay convivencia con el delito".

"Estamos en un año de elecciones y eso complica las cosas. Nosotros necesitamos exigir, como le estamos exigiendo a los legisladores y al Gobierno Nacional una prioridad, la máxima celeridad en este tema. Que tengan la mirada puesta en la problemática en la ciudad de Rosario, que desde Nación no se nos compare con otras provincias. Necesitamos, nos urge, que el Gobierno Nacional tome la problemática de otra manera. Tengo responsabilidades de funcionario. Mi función no es pasearme, como lo han hecho algunos, caminando por Rosario con un chaleco antibalas y un cronista al lado, haciendo todo un circo mediático y payaseco. No hago eso, no soy panelista de un programa de televisión que tiene que opinar, así sin más, a boca de jarro", añadió Corach.

"Nosotros vamos a seguir luchando a pesar de todo eso", subrayó Corach, también señaló que "la mejor prueba de que queremos cambiar esta situación es que hemos cambiado once jefes de policías y cuatro ministros de Seguridad. El gobernador tiene claro hacia dónde vamos y si la gestión de un funcionario no se plasma en resultados, si no se puede evidenciar en números y acciones concretas, se los cambia. Cuando no se obtienen los resultados pedidos, se los cambia. Quiero dejarlo en claro: hoy no hay convivencia del poder político con la corrupción de la policía. Pero no tengan dudas que nosotros los seguiremos combatiendo con decisión firme. No hay convivencia del poder político ni con las bandas narcos ni con los policías corruptos, esto no existe", concluyó Corach.