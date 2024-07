Macri sube la tensión con Milei: exige que devuelva la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires

“Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas) no habrá justicia, progreso, crecimiento, bienestar ni inversiones”, enfatizó el exmandatario.

Y agregó: “El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos”.

Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases.

Para…



Para… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 3, 2024

El pedido de Macri hizo referencia a un fallo de diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la Capital Federal contra la Casa Rosada por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020, que fue asignado a la provincia de Buenos Aires.

El máximo tribunal, por unanimidad, le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables.

La medida cautelar obliga al Estado nacional a devolver ese dinero que, no obstante, no satisface el total del reclamo de la Caba, que es de 3,50 por ciento. Según la Corte, la decisión no afectaba a los ingresos del resto de las provincias.

Más reproches

En tanto, para Soledad Acuña, exministra de Educación porteña, el gobierno de Milei se sintió “en el compromiso de incluir a la educación en el Pacto de Mayo”, pero metió “una frase vacía” y “debería construir las herramientas para garantizar la libertad”.

No alcanza. Se sintieron en el compromiso de incluir a la Educación en el Pacto de Mayo y metieron una frase vacía. Como cuando tu hijo te pide un regalo y vos salís del apuro: "Pedíselo a Papá Noel".

“De otro modo, no podemos pensar en desarrollo”, aseveró la ex funcionaria.