El presidente Mauricio Macri bromeó esta mañana respecto de su edad, cuando cumple hoy 60 años, al advertir que "hay un problema de bad information", utilizando esa frase en inglés y exclamando: "Yo 60 no puedo tener".

"Yo debería decir, como alguien que me precedió, que viéndome hay un problema de bad information, porque yo 60 no puedo tener", dijo Macri entre sonrisas esta mañana al compartir un acto con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larrreta, en Dock Sud.

"Realmente hay que arreglar esto, digamos que tengo 35 años de ingeniero", expresó el jefe de Estado al hablar en un acto tras una recorrida que hizo por obras del desagüe cloacal en esa zona del Riachuelo, que beneficiarán a más de cuatro millones de personas.

Rodríguez Larreta lo felicitó y le deseó un buen día de cumpleaños, y lo mismo hizo Vidal, quien destacó que era un "lindo día" para festejar mostrando obras que "le llevarán tranquilidad a miles de vecinos".

La gobernadora además le agradeció a Macri "tantos años de compromiso y de entrega".

Tras el acto, Vidal le empezó a cantar el feliz cumpleaños y alguien acercó una torta adornada con flores.

Macri íntimo

Ayer se public{o una charla de 16 minutos con el filósofo Alejandro Rozitchner publicada en Youtube. Sobre el final Macri dijo: "Se me murieron varios amigos de golpe y eso me pegó mucho. Estoy aprendiendo a socializar. Cada vez estoy más convencido que pobres somos los que nos quedamos. No el que se fue".

"Me gustaría que me toque una muerte rápida y no estar atrapado entre la vida y la muerte. Que no me pase como a mi padre que está acá y no está acá. Esta hace más de un año postrado ahí", dijo sobre la salud de Franco Macri y agregó: "Si tiene algún momento de lucidez, la debe pasar muy mal, porque ahí toma conciencia de su incapacidad de hacer y su pérdida de vitalidad".

Al final, con los ojos lagrimosos recordó la última vez que pudo hablar con su padre: "Hace un año que no tengo trato consciente con él y el último trato consciente que tengo me pidió que le diera una pastillita para sacarlo de acá. Le dije: 'Papá, no se puede eso'. Ahí me dijo: 'Pero yo ya terminé, no tengo nada para hacer, mirá, no puedo hacer nada. Dependo de terceros para todo'. Le dije: 'No puedo papá. No se puede'".