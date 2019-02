El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, destacó hoy que "más allá de los nombres, hay que pensar en un proyecto, formando un equipo que esté comprometido con esta idea" al referirse al armado de una alternativa para las próximas elecciones presidenciales que busque romper con la polarización entre macrismo y kirchnerismo.

El gobernador hizo declaraciones a la prensa en un alto del encuentro que mantuvo junto a la exdiputada nacional en un hotel céntrico, en el marco de la búsqueda de la construcción de un frente nacional electoral de cara a las elecciones de este año.

De la reunión tomaron parte, entre otros, el presidente del Partido Socialista y titular de la Cámara de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti, y la intendenta Mónica Fein, como también representantes del GEN y de Libres del Sur.

Al ser consultado sobre cómo veía la formación de un frente electoral, Lifschitz indicó que "hay una gran voluntad de muchos dirigentes de distintos partidos y la necesidad y una expectativa de un amplio sector de la sociedad de que surja una alternativa a la polarización planteada entre el macrismo y el kirchnerismo". Y enfatizó: "Creemos que es indispensable para el futuro de la Argentina".

Lifschitz dejó abierta la çposibilidad de sumar a figuras que no necesariamente pertenezcan al mundo de la política. "Hoy no sólo hay que pensar en dirigentes de la política, sino en muchos dirigentes de la sociedad civil que quieran sumarse y aportar a un proyecto amplio, un proyecto que pueda construir una alternativa confiable para los argentinos, que genere expectativas y esperanzas", explicó.

"Por eso, más allá de los nombres hay que pensar en un proyecto, en un conjunto de ideas que podamos compartir. Por eso hay que pensar en un equipo, comprometido con este proyecto", señaló.

"Estamos trabajando, al igual que Margarita, tratando de contribuir con nuestro bagaje de experiencias para conformar un espacio nacional. Obviamente que también tengo una responsabilidad muy grande en la provincia", abundó el mandatario santafesino.

reunion.jpg Virginia Benedetto / La Capital



Por su parte, Stolbizer aclaró: "Nosotros no ingresamos a Alternativa Federal -núcleo que conforman Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Picheto-. En tal caso lo que estamos conformando es la identidad de una alternativa progresista que en algún momento pueda discutir o no. No descartamos sentarnos a dialogar con quienes están hoy en ese lugar. Lo que no hacemos es sumarnos a ese espacio distinto al nuestro".

"Lo que es imprescindible es discutir un proyecto de país", indicó Stolbizer, y añadió: "Lamentablemente la campaña electoral se da en un contexto de profunda angustia para los argentinos, que vienen sufriendo el fracaso de este gobierno".

Asimismo, afirmó: "Un gobierno que asumió con una promesa de cambio y no solamente que no cambió sino que no arregló nada y empeoró la herencia que había recibido. No resolvió el problema de la pobreza y la inflación y hoy tenemos la cuestión más complicada en términos institucionales, porque tampoco fueron lo prolijo y transparentes que habían prometido".