Fiel a su costumbre, el gobernador Miguel Lifschitz votó después de las 17 en la escuela Alberdi de Ayacucho al 1500. El mandatario encabeza en esta oportunidad la lista de diputados provinciales del Frente Progresista Cívico y Social.

Después de cumplir con ese paso, el mandatario se refirió a la jornada electoral y dijo en primer término: "Esta es una elección que arrancó con mucha incertidumbre por el apagón que nos sorprendió cerca de las ocho. Después la situación se fue normalizando y restableciendo el servicio. Aprovecho para agradecer a las autoridades de mesas, al Tribunal Electoral, a los fiscales de todos los partidos pusieron le mejor de sí para resolver todos los problemas que se presentaron y para poner en marcha la votación".

En ese sentido, Lifschitz le dedicó unas palabras al personal de la EPE "que trabajó a destajo para restablecer el servicio. La cantidad de votantes se fue incrementando con el correr de la tarde".

El mandatario consideró que no habría demasiada tardanza en el escrutinio, teniendo en cuenta el apagón de hoy. "En principio no hay dificultades. El servicio eléctrico está restablecido en la totalidad del territorio santafesino. EStamos verificando la situación de cada una de las escuelas. No hay dificultades para hacer el escrutinio provisorio en las mesas y el recuento en el Centro de Cómputos de la provincia, para que poco después de la medianoche ya podamos tener cifras precisas".