Lifschitz llamó a "trasladar la experiencia de Santa Fe al ámbito nacional"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el exdiputado radical Ricardo Alfonsín encabezaron hoy en la ciudad de Santa fe un acto por el 35 aniversario de la vuelta a la democracia.

"Para construir un Frente Progresista a nivel nacional es necesario mirar la experiencia santafesina. Nosotros tenemos un espacio progresista que ya lleva muchos años, de confluencias de dos grandes partidos políticos históricos, como son el socialismo y el radicalismo, que hemos sabido integrar en un proyecto político común, en un proyecto de gestión exitosa que lleva ya tres períodos de gobierno y que estoy seguro que va a tener un cuarto período en la etapa que viene", afirmó Lifschitz.

"Tenemos que trasladar la experiencia de Santa Fe al ámbito nacional. Hay diversidad de fuerzas políticas que estamos coincidiendo. Hay un sector importante del radicalismo, que representa Alfonsín como figura más conocida, donde se juntan muchos dirigentes intermedios y jóvenes que se resisten a seguir sosteniendo el proyecto de Cambiemos y que estoy seguro que más temprano que tarde se van a sumar a este espacio progresista", resaltó el gobernador.

EL mandatario prosiguió: "También tenemos que tener las puertas abiertas para pensar en dirigentes de la sociedad civil, en intelectuales, en hombres y mujeres que tal vez tienen otras trayectorias políticas, que están más vinculadas al peronismo, o incluso que han militado en el Pro, pero que hoy pueden encontrar en este espacio una alternativa de futuro para la Argentina".

2018-11-04 lifschitz alfonsin 2.jpg



Por su parte, Alfonsín afirmó que "lo que más nos preocupa es detener el deterioro de la calidad de la política, terminar con la grieta, fomentar el diálogo, buscar acuerdos y consensos, no sólo para 2019 sino para lo que resta del actual gobierno, con el propósito de llevarle tranquilidad a la sociedad que de aquí en adelante las cosas no se van a complicar más. Esa creo que es lo que la sociedad le pide a los políticos".

El referente radical también se refirió a Lifschitz y sostuvo que "es un excelente gobernador, le ha tocado gobernar en momentos difíciles. Yo recorro todas las provincias y en pocas he visto la preocupación por las cuestiones sociales como existe aquí en Santa Fe, en particular en el tema de salud. Realmente es un orgullo para nosotros formar parte de este Frente".





Lifschitz se refirió a las elecciones de Brasil y sostuvo que "expresa el fracaso de la política. Nosotros no queremos llegar a ese punto, por eso estamos trabajando para poder ofrecer, dentro del ámbito de la pluralidad democrática de la Argentina, una alternativa distinta".

"Trabajamos por una alternativa que pueda resolver los problemas estructurales de la Argentina y le pueda dar respuesta a los anhelos más profundos de la mayoría de los argentinos; que podamos impulsar un proyecto ético y de honestidad en la función pública; una economía del desarrollo, del progreso y del crecimiento, en donde todas las provincias se sientan incluidas; que podamos pensar en una economía con rostro social y humano; que podamos garantizar el funcionamiento republicano de la Argentina; jerarquizar las instituciones y la calidad institucional. Son cosas que son parte de la agenda que tiene hoy el progresismo a nivel nacional", concluyó Lifschitz.





Por su parte, Alfonsín afirmó que la aparición de personas como Bolsonaro "también son liderazgos políticos, pero es la forma más perversa de la política: la antipolítica. La falta de respuestas no tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el capitalismo salvaje. Por eso, tenemos que cuidar la democracia porque es la mejor forma de poder combatir ese capitalismo salvaje. Me parece que los argentinos tenemos que saber que no tenemos que elegir entre el capitalismo o el populismo, que hay también una alternativa que es la que hay que ofrecerle a la sociedad".

Durante la actividad, llevada a cabo en el Club Unión y Progreso de la ciudad de Santa Fe, también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Sustentable de Áreas Metropolitanas del Gobierno, Leonardo Simoniello; el vicegobernador Carlos Fascendini; el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; los diputados provinciales Jorge Henn y Fabián Palo Oliver; la intendenta de Santo Tomé, Daniela Qüesta; concejales por la ciudad de Santa Fe Emilio Jatón, Laura Mondino y Leandro González; y la concejal rosarina María Eugenia Schmuck, entre otras autoridades.