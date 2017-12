El gobernador Miguel Lifschitz dijo hoy que cuando se firmó el pacto fiscal con la Nación "no se conocían los detalles" de la reforma previsional . El mandatario agregó que "hubo un avance del gobierno nacional que no está en sintonía con lo que se había conversado previamente" con los mandatarios provinciales.





"Cuando firmamos el pacto no se conocían los detalles de ley. El pacto fiscal, por otro lado, establecía pautas y compromisos del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en su relación recíproca y mutua. La alusión a la reforma previsional solamente establecía un marco genérico que no era competencia de los gobernadores discutir sino del Parlamento. En ese marco genérico, lo único que se establecía era ponerle límites a los regímenes de privilegio, cosa que no se hizo", sostuvo el mandatario santafesino.









En declaraciones a la prensa esta mañana, Lifschitz agregó que también "tenía que aplicarse el 82 por ciento móvil para las jubilaciones mínimas, cosa que tampoco se planteó. Por otra parte se hablaba de que la pauta para las jubilaciones, si se modificaba, tenía que garantizar una recuperación paulatina con índices superiores a la inflación . Y eso tampoco ocurrió. Evidentemente hubo un avance en el terreno legislativo que no estaba en sintonía lo que se había conversado".





reforma.jpg Represión. En los alrededores del Congreso ayer se vivieron momentos de mucha tensión. Foto: La Capital.



Con relación directa a lo ocurrido ayer en el Congreso Nacional, el gobernador expresó: "El gobierno nacional tiene que demostrar capacidad de diálogo y negociación para modificar o corregir y buscar acuerdos. Ninguna ley de estas características puede sancionarse contando los votos uno por uno para ver si se llega al quórum o no. Este tipo de proyectos necesita indispensablemente de un marco amplio de consensos de todos los sectores políticos y de diálogo con la sociedad civil. Eso es lo que está faltando".









El titular del Poder Ejecutivo provincial sostuvo que la sesión de ayer en el Congreso "estuvo cruzada por la violencia afuera y dentro del recinto que abre muchos interrogantes respecto del futuro. Cómo vamos a encarar las discusiones en Argentina, los temas complejos, si va a ser por la vía de la violencia o por la vía del diálogo, que necesariamente requiere tiempo, espacio y respeto por el que piensa diferente, y acuerdos para que las políticas se pueden implementar".