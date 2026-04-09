José Mayans reclama juicio político contra Milei: "No entiende un carajo y está pirado" El jefe del bloque del PJ en el Senado nacional volvió a disparar contra el presidente y parte de su gabinete 9 de abril 2026 · 18:19hs

Foto: Archivo / La Capital. José Mayans, jefe de los senadores del peronismo.

El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, cargó con dureza contra el gobierno nacional y pidió a la Cámara de Diputados que active el proceso de juicio político contra el presidente Javier Milei, de quien dijo que “no entiende un carajo de nada y está pirado”.

Mayans utilizo la herramienta de la cuestión de privilegio en la sesión ordinaria de este jueves para disparar sus criticas al oficialismo como hizo con anterioridad, aunque ahora no solo apuntó contra Milei sino contra el ministro de Desregulación y Transparencia del Estado, Federico Sturzenegger.

Sobre el funcionario, que este miércoles concurrió a la Cámara alta a exponer sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, Mayans disparó: "Si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta".

En ese sentido, dijo que “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que «va a liberar el país», pero en realidad, es el ideólogo de todo esto”, ya que Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".

El pedido de juicio político En ese contexto, Mayans dijo la Cámara de Diputados tiene que estar "acusando al presidente, a su hermana (Karina Milei) y al jefe de Gabinete (Manuel Adorni) ante el Senado para que examine el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el gobierno". También cuestionó que el gabinete haya salido a “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete” e indicó que, mientras eso ocurría, "aparecen los créditos del Banco Nación (BNA), donde les dieron tratamiento preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente".