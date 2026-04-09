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Santa Fe registró 448 suicidios en 2025: representan casi la mitad de las muertes violentas

Según datos del MPA, los suicidios superan a las muertes por siniestros viales y duplican a los homicidios dolosos. Una problemática de salud pública que preocupa

9 de abril 2026 · 21:24hs
Si en algún momento de la vida se experimentan ideas suicidas

Si en algún momento de la vida se experimentan ideas suicidas, no dudar en consultar al sistema de salud

El informe presentado por la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cecilia Vranicich, ante la Legislatura provincial introduce un dato preocupante. En 2025, los suicidios constituyeron la principal causa de muertes violentas en Santa Fe, por encima de los homicidios dolosos y de las muertes en siniestros viales.

Según la reconstrucción estadística realizada por el organismo, se registraron aproximadamente 448 suicidios en la provincia, lo que representa el 46,5% del total de muertes violentas (964 casos). En comparación, los homicidios dolosos fueron 210 (21,8%) y las muertes en siniestros viales 306 (31,7%).

Un fenómeno más extendido que la violencia criminal

La diferencia no es solo cuantitativa sino también conceptual. Mientras los homicidios dolosos suelen concentrar la atención política y mediática, los datos muestran que la mayor carga de mortalidad violenta proviene de situaciones autoinfligidas.

En términos de tasas, el contraste es aún más marcado:

  • Suicidios: 12,7 cada 100.000 habitantes

  • Siniestros viales: 8,7

  • Homicidios dolosos: 5,9

Esto implica que la tasa de suicidios duplica a la de homicidios dolosos en la provincia.

El propio MPA advierte que centrar el análisis exclusivamente en la violencia criminal deja fuera una parte sustancial del problema, que requiere abordajes distintos y coordinación entre áreas del Estado.

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Cómo se construyen los datos

Uno de los aspectos más relevantes del informe es el esfuerzo por consolidar una estadística confiable. Para ello, el MPA cruzó su base de datos (sistema Heimdall) con la del Ministerio de Justicia y Seguridad, que reporta al sistema nacional. El resultado fue: 377 casos coincidentes en ambas bases y 71 registros adicionales detectados en el sistema judicial. Esto permite estimar un total de 448 suicidios en 2025.

>>Leer más: Programa de Prevención del Suicidio: los cuatro mitos que busca derribar la nueva campaña provincial

No obstante, el organismo aclara que aún existen casos en proceso de validación, que serán cotejados con el Ministerio de Salud y el RENAPER para confirmar la causa de muerte.

La fiscalía reconoce que la fragmentación de los registros es un problema estructural y, en ese sentido, impulsa la creación de un mecanismo interinstitucional que unifique criterios y mejore la calidad de la información.

Un problema de salud pública con múltiples dimensiones

El informe retoma la perspectiva de la Organización Panamericana de la Salud, que define al suicidio como un problema de salud pública global con consecuencias sociales, emocionales y económicas profundas (OPS, 2023).

Desde ese enfoque, la producción de estadísticas no es un ejercicio técnico aislado, sino una herramienta central para la prevención. La evidencia permite identificar tendencias, diseñar intervenciones y coordinar respuestas entre distintos actores estatales.

En esa línea, el MPA plantea que su aporte no se limita a la investigación judicial, sino que también forma parte de una red más amplia que incluye al sistema de salud, organismos de seguridad y gobiernos locales.

Investigaciones complejas y poco visibles

Otro punto que subraya el mensaje de Vranicich es que este tipo de casos son muchas veces invisibilizados. Cada muerte que inicialmente se presume como suicidio activa un protocolo de investigación que incluye: intervención en el lugar del hecho, autopsias médico-legales, peritajes técnicos y análisis de evidencia digital y testimonial.

>> Leer más: Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan los dispositivos de prevención

Esto responde a la necesidad de descartar otras hipótesis, como la intervención de terceros, y garantizar la correcta determinación de la causa de muerte.

El organismo remarca que esta carga de trabajo es comparable, en términos técnicos, a la de otras investigaciones complejas, aunque no tenga la misma exposición pública.

Hay que dar respuestas

Los datos presentados por el MPA obligan a ampliar el enfoque sobre la violencia en Santa Fe. Si bien los homicidios dolosos siguen siendo un indicador clave por su impacto social, la magnitud de los suicidios plantea un desafío distinto, que excede al sistema penal y demanda políticas integrales de prevención, atención y acompañamiento.

Sin estadísticas consolidadas y sin articulación entre organismos, resulta difícil diseñar respuestas eficaces frente a un fenómeno que, por su naturaleza, suele permanecer más oculto que otras formas de violencia.

Dónde buscar ayuda

Si en algún momento de la vida se experimentan ideas suicidas, no dudar en consultar al sistema de salud, a personas del entorno escolar, laboral o afectivo. Llamar al 0800-333-1665, dirigirse a una guardia de Salud Mental en el hospital público más cercano, y/o comunicarse con el Sies (107). Además, se puede llamar a la línea provincial de salud mental 0800 555 6549.

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