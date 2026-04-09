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Senadores del peronismo promueven un nuevo Código Electoral en Santa Fe

En la previa a otro debate político clave en la provincia, el bloque del PJ propone unificar reglas y actualizar el sistema de votación. Las Paso no se tocan

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

9 de abril 2026 · 16:48hs
El bloque de senadores provinciales del peronismo se posiciona de cara a la inminente reforma electoral en Santa Fe.

Foto: Archivo / La Capital.

El bloque de senadores provinciales del peronismo se posiciona de cara a la inminente reforma electoral en Santa Fe.

En la previa a un nuevo debate político clave, el bloque de senadores provinciales del peronismo presentó un proyecto de Código Electoral que apunta a agrupar en un único cuerpo legal las normas que regulan el sistema de votación en Santa Fe. Calendario, modalidades de sufragio, organización de las campañas y mecanismos de participación son algunos de los tópicos que dan cuerpo a la iniciativa a fin de establecer “un esquema más previsible y comprensible” para los ciudadanos.

El proyecto de los senadores del PJ tiene como marco el contexto institucional que generó la reciente reforma de la Constitución santafesina, que redundó en modificaciones en la organización política de la provincia y le dio luz verde a la actualización de su legislación electoral .

Continuidad de las Paso

Por un lado, la iniciativa impulsa la continuidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para la definición de las candidaturas y determina que la boleta única de papel para todas las categorías de cargos en pugna, promoviendo que cada opción se elija de modo individual.

Asimismo, marca como fecha para los comicios generales el cuarto domingo de junio y reduce los plazos de la campaña, generando una reorganización del proceso electoral.

Codigo Electoral

Acerca de la campaña, el proyecto fija criterios sobre publicidad, difusión de encuestas y circulación de información en entornos digitales, junto a normas de conducta para precandidatos y postulantes.

>>Leer más: Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Respecto de la ampliación de derechos políticos, incluye el voto de jóvenes de 16 a 18 años y de ciudadanos extranjeros, según dispone la nueva Carta Magna, como también herramientas de gestión (expediente digital electoral) y simplificación de procedimientos administrativos a la hora de presentar candidaturas.

Además, la iniciativa estipula medidas específicas para garantizar condiciones de accesibilidad a personas con discapacidad en el ejercicio del voto.

“El objetivo es contar con reglas claras y estables que ordenen el sistema electoral y permitan que cada instancia del proceso sea más comprensible para los ciudadanos”, señalaron en el bloque que integran Rubén Pirola, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa, Armando Traferri y Eduardo Rosconi.

Reforma electoral en puerta

Unidos, la coalición gobernante en territorio santafesino, ya estableció su objetivo de concretar en el primer semestre del año una reforma electoral.

A fines de 2025, el gobernador Maximiliano Pullaro había instalado públicamente la posibilidad de retocar la ley que regula los comicios, en paralelo a aquellos puntos a actualizar por la vía constitucional.

La reforma de la Carta Magna de Santa Fe deparó cambios en la reelección de cargos y sumó el voto a los 16 años para los comicios, entre otras modificaciones, y reformuló el sistema para definir la integración de la Cámara de Diputados provincial (imponiendo un esquema proporcional a la cantidad de sufragios).

En principio, se especuló con modificaciones en el piso de las primarias y en la conformación de la boleta única, además de la inclusión del balotaje (segunda vuelta).

La continuidad de las Paso es el punto que unifica posiciones en un justicialismo provincial que busca salir de su estado de atomización y con aliados políticos por conservar, mientras que en el oficialismo tampoco asoma la intención de prescindir de esa herramienta ordenadora.

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