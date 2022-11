Ley de humedales: los bloques de la oposición no irían al debate por un tecnicismo

El plenario de comisiones está convocado para este jueves a las 11, pero los legisladores de JxC, Coalición Cívica y UCR pidieron la suspensión por tratarse de una "convocatoria no reglamentaria".

Desde Juntos por el Cambio adelantaron mediante una nota enviada a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que no concurrirán al plenario argumentando una cuestión técnica, por considerar que se trata de "una convocatoria no reglamentaria", lo que terminaría bloqueando el avance de la norma.

Organizaciones ambientalistas y otras bancadas cuestionaron que vuelva a ensombrecerse el tratamiento parlamentario, ya que las miradas sobre el proyecto divide las aguas. Para los legisladores opositores se trata de "una convocatoria no reglamentaria", tras un desacuerdo con el presidente de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile, ex ministro del área bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Al plenario de este jueves están invitados intendentes, jefes comunales y representantes de varios gobiernos provinciales.

Faltazo y nota a la presidenta

"Van a intentar hacer una especie de queja por la forma de convocatoria pero cumpliremos el objetivo que es incorporar la mirada de los gobiernos provinciales", dijo con énfasis el titular de la bancada del Frente de Todos, el rosarino Germán Martínez.

"No se suspende. Al no estar de acuerdo Buryaile la comisión de Agricultura no puede dictaminar, pero la reunión se hace ya que varios representantes de varias provincias, intendentes de nuestra zona, han confirmado su presencia", adelantó el diputado nacional kirchnerista Eduardo Toniolli.

La nota ingresó este miércoles por la tarde en el Congreso de la Nación y causó una nueva polémica. La misiva está firmada por Mario Negri, del radicalismo; Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; y Cristian Ritondo por el macrismo.

"Venimos a manifestarle la absoluta irregularidad de la referida citación, que intenta dar continuidad a una reunión que quedó suspendida de hecho al no reanudarse en el día y hora establecidas por el plenario al momento de pasar a un cuarto intermedio, donde se solicitó que estén presentes los gobernadores del norte grande. Pretender continuarlo en día y hora distintos a lo dispuesto al momento de resolver el pase a cuarto intermedio, supone una clara violación a nuestro reglamento", expresa un extracto de la carta que le enviaron a la presidenta de la Cámara de Diputados, al tiempo que insisten con la convocatoria a los gobernadores de las provincias involucradas e instan a los presidentes de las comisiones a proceder a una nueva convocatoria de reunión informativa plenaria.