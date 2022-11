Piden un "dictamen ejemplificador" en el tratamiento del proyecto de la ley de humedales

El proyecto de la Ley de Humedales fue consensuado por "más de 500 organizaciones ambientalistas, la ciencia digan y la academia". Faltazo del radicalismo, coalición cívica y macrismo al encuentro previsto para este jueves. Para el Frente de Todos no se suspende

Si embargo, con una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau los bloques políticos de la oposición nucleados en Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical solicitaron se suspenda la realización de una reunión plenaria de comisiones para avanzar en la aprobación de la Ley de Humedales. El tema cayó como un baldazo de agua helada entre las organizaciones ambientalistas y en otras bancadas, y volvió a ensombrecer el tratamiento parlamentario, ya que las miradas sobre el proyecto divide las aguas. Para los legisladores opositores se trata de "una convocatoria no reglamentaria", tras un desacuerdo del presidente de la comisión de Agricultura, el ex ministro del área bajo el gobierno de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile. Están invitados jefes comunales, intendentes y representantes de varios gobiernos provinciales.

La solicitud de la MH se hizo público este miércoles, ya que este jueves el plenario de Comisiones de la Cámara baja tiene previsto tratar la ley de humedales.

A través de un comunicado, los ambientalistas señalaron que “necesitamos un dictamen ejemplificador, que contenga el proyecto consensuado y apoyado desde hace más de 2 años, por más de 535 organizaciones, la ciencia digna y la academia”.

“Que articule producción con normativas ambientales, derecho a habitar los humedales y subsistir acorde al territorio, que permita a la población que hoy reclama: sentir que la política dio lo que se le pidió”, remarcaron.

Y agregaron que “hace más de 10 años que las poblaciones pedimos una ley de humedales. Ya la construimos, ahora el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Los pueblos tenemos memoria, coraje, inteligencia y cooperación”, puntualizan.

“Sean pueblo, no más dilaciones. Ley de Humedales Ya! Proyecto consensuado! Expte. 75-D-2022”, enfatizó la Multisectorial Humedales.

Tras apuntar que el pedido está dirigido “a los sectores políticos votados por la mayoría del pueblo de sus provincias”, sostuvieron que “se necesita coraje y dignidad. Para que la política hoy dé una respuesta a la altura, necesitamos que el coraje lo direccionen en favor del pueblo y su bienestar”, concluyeron los ambientalistas.

Faltazo y nota a la presidenta

"Van a intentar hacer una especie de queja por la formad e convocatoria pero cumpliremos el objetivo que es incorporar la mirada de los gobiernos provinciales", dijo con énfasis el titular de la bancada del Frente de Todos Germán Martínez. "No se suspende, evidentemente al no estar de acuerdo Buryaile lo que no puede es dictaminar la comisión de Agricultura, pero la reunión se hace ya nos confirmaron varios representantes de varias provincias, intendentes de nuestra zona, que han confirmado su presencia", adelantó el diputado nacional kirchnerista Eduardo Toniolli.

La nota ingresó caída la tarde, y causó una nueva polémica. Y fue firmada por Mario Negri del radicalismo, Juan Manuel López de coalición cívica y Cristian Ritondo por el macrismo. "Venimos a manifestarle la absoluta irregularidad de la referida citación, que intenta dar continuidad a una reunión que quedó suspendida de hecho al no reanudarse en el día y hora establecidas por el plenario al momento de pasar a un cuarto intermedio (donde se solicitó que estén presentes los gobernadores del norte grande). Pretender continuarlo en día y hora distintos a lo dispuesto al momento de resolver el pase a cuarto intermedio, supone una clara violación a nuestro reglamento", expresa un extracto de la carta a Moreau y se insiste que se convoque a los gobernadores de las provincias involucradas e inste a los presidentes de las comisiones a proceder a una nueva convocatoria de reunión informativa plenaria.

Cabandié también reclamó una ley de humedales

En esta misma línea, la semana pasada el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, reclamó al Congreso que se aboque al tratamiento del proyecto de ley de humedales, ya que remarcó que se trata de una iniciativa de "suma importancia" y reconoció que "está atravesada por intereses".

"Hay que seguir el debate y unir posiciones para legislar sobre estas áreas de permanente inundación porque allí se retienen y se almacena el agua, disponible para el consumo humano y el sostenimiento de la vida silvestre", sostuvo el funcionario nacional.

0 ROSARIO Quema Humedales (Silvio Moriconi).jpg Foto: Silvio Moriconi

El dirigente destacó que "contar con esta norma permitiría enfrentar la problemática de las quemas intencionales que se hacen en el Delta del Paraná y en otras áreas del país".

"No es una salida inmediata, pero es de suma importancia tener esta ley y sería propicio que el proyecto ingrese pronto en el recinto para ser tratado", subrayó.

>> Leer más: Cabandié denunció penalmente la realización de terraplenes

Y añadió: "La ley de humedales es fundamental, es una de las principales leyes que nos va a garantizar vivir en un mundo sostenible, sobre todo a las próximas generaciones, pero está atravesada por intereses. Y es un problema que tenemos en el hemisferio sur y principalmente en los países en desarrollo".

Además, el titular de la cartera ambiental destacó que "distintas organizaciones vienen peleando, militando por esta ley hace mucho tiempo".

Los humedales son ambientes en los cuales la presencia de agua superficial o subsuperficial, de forma permanente o temporaria, da lugar a suelos o sustratos característicos y organismos adaptados a esas condiciones. Estos brindan valiosos servicios ecosistémicos que contribuyen a la disponibilidad de agua, el suministro de recursos naturales y la protección frente a inundaciones, sequías y tormentas, siendo, por lo tanto, fundamentales para el bienestar de las personas, la conservación de la diversidad biológica y la adaptación al cambio climático.

La Argentina presenta una importante abundancia y diversidad de estos ecosistemas, desde grandes humedales valorados por los servicios ecosistémicos que brindan (como Delta del Paraná e Iberá) hasta pequeños humedales de zonas áridas (mallines, vegas, barreales, entre otros) de importancia local como proveedores de agua dulce, forraje para fauna, hábitat de diversidad biológica.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que trabaja con las provincias "en un abordaje que permita concretar el Inventario Nacional de Humedales, mediante el fortalecimiento de políticas públicas para que las distintas jurisdicciones con presencia de estos ecosistemas puedan realizar sus inventarios provinciales".