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Frank Kudelka: "Es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación y hay que defenderla a ultranza"

El DT de Newell's apuntó el valor de lo conseguido ante un duro Lanús y consideró que "ambos jugamos mejor defensiva que ofensivamente"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

3 de octubre 2026 · 20:02hs
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Frank Kudelka trazó un análisis positivo del empate de Newells ante Lanús en el Coloso.

Frank Kudelka trazó un análisis positivo del empate de Newell's ante Lanús en el Coloso.

Frank Kudelka se mostró tranquilo y valoró el punto conseguido, pero la seguidilla que tiene Newell's en el torneo Clausura y también en el Coloso. Dijo que fue duro el partido con Lanús y que "es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación y hay que defenderla a ultranza".

"Estamos teniendo un encadenamiento de resultados favorables. Es todo tan parejo que no siempre lo que intentamos se puede producir. Ambos equipos jugaron mejor defensivamente que ofensivamente. Era un partido muy duro ante un rival muy complicado, pero al esfuerzo de nuestros jugadores le doy valor por lo difícil que es el fútbol argentino", resaltó Kudelka, como un primer paneo de su pensamiento.

Ahí mismo tocó el punto más negativo, que fue la baja muy temprano de Lautaro Giannetti. "Una lástima lo de Giannetti, lamentablemente le tocó a él, este juego se compone de lesiones. Cabrera lo hizo a la altura, somos un equipo y el que entra lo hace a la altura".

Los casos de algunos jugadores de Newell's

Como suele pasar, Kudelka tocó el equipo en el complemento buscando soluciones, pero no a sus hombres más adelantados y experimentados. "Mazzanti y Cóccaro estaban cansados", reconoció, "pero nos dan mucho y pensamos que algo más no pueden dar. A veces acertamos y otras erramos".

>>Leer más: El uno por uno de Newell's: Bruno Cabrera ingresó de imprevisto y dio la talla

Y continuó su análisis general: "Pienso el fútbol totalitario, por el poco repaso que hice del partido, jugamos contra un rival con una estructura defensiva sólida. Nos faltó tener la pelota al pie y jugar por bandas, no los encontramos. Los centros que tiramos terminaron en posibles opciones de gol".

"Nos costaba la introducción en campo rival, cuando salíamos del pressing volvíamos atrás", describió el entrenador leproso sobre la falta de opciones, que fueron de uno y otro lado.

Las convicciones de Frank Kudelka

"Me presento como un técnico que va a buscar el partido. A veces tenés más o menos espacios. Dicho esto, tengo que ser estratégico, es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación y hay que defenderla a ultranza. Hay que ser mesurado", describió con convicción Kudelka.

Y agregó: "La gente a veces me grita y yo le pido que nos banque. Cuando no se puede no hay que dilapidar. A veces hay que elegir", dijo en referencia al valor que también tiene un empate.

Para el final, tiró elogios para el capitán Luca Regiardo, que salió también al final con una molestia y le dejó la cinta de capitán a Lucas Carrizo: "A veces se hace muy difícil no elogiar a los chicos. Regiardo es un eje y por eso le pregunté varias veces cómo se sentía", antes de decidir sacarlo, que fue en los últimos instantes.

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