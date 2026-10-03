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En su vigésimo aniversario, la Marcha del Orgullo llenó de color las calles de Rosario

Con su habitual feria previa a la movilización y un homenaje a Gabriela Banach, el colectivo LGBTQI+ llevó sus reclamos hacia el Parque Nacional a la Bandera

3 de octubre 2026 · 17:39hs
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La Marcha del Orgullo llenó de color las calles de Rosario.

Marcelo Bustamante / La Capital

La Marcha del Orgullo llenó de color las calles de Rosario.

Colorida y multitudinaria como hace 20 años, la Marcha del Orgullo volvió a las calles de la mano del colectivo LGBTQI+. Con base en la plaza Libertad, miles de personas levantaron la bandera de arcoíris. Todo comenzó con un festival y feria, para luego dar paso a la movilización hacia el Parque Nacional a la Bandera, en donde hubo un festival para cerrar la jornada.

Cientos de rosarinos comenzaron con los preparativos en la plaza Libertad desde temprano, para una movilización que, luego, multiplicó considerablemente la cantidad de asistentes. El armado de stands con más de 200 feriantes y el escenario por donde pasaron artistas locales fue el primer paso. Mientras tanto, la plaza se fue copando de a poco.

Caras pintadas y vestimenta especial, donde el cuero y los tacos predominaban. Mucho color y un inflable gigante de un arcoíris daban vida a la plaza que alberga esta movilización que tuvo su primera edición en 2006. Pasadas las 17.30, la primera carroza comenzó su andar y el color comenzó a circular por el centro de la ciudad.

La Marcha del Orgullo es el cierre a la Semana del Orgullo en Rosario, que contó con artistas invitados, ciclos de cine y talleres. Esta 20ª edición tuvo un homenaje especial a Gabriela Banach, militante por los derechos del colectivo LGBTQI+ y víctima de un travesticidio el pasado 9 de agosto en su casa de barrio República de la Sexta.

>> Leer más: "Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Los miles de militantes comenzaron a marchar bajo una consigna enmarcada en los 50 años del último golpe de estado: “Nuestro orgullo es memoria, lucha y organización”.

Entre los espacios que militaron, se pudieron ver carrozas de Fruti, Pirañas, Salud Marica, Yarará, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Tipas, Fresa y partidos políticos.

La caravana llegó al Parque Nacional a la Bandera cerca de las 20 para darle paso al festival que cierra la Marcha del Orgullo, donde hubo artistas locales y un homenaje a Banach, a casi dos meses de su asesinato.

Los reclamos que encabezaron la Marcha del Orgullo

A la vera del río Paraná esperaba a la multitud un escenario donde pasaron los artistas invitados y el que albergó el discurso final. Frente a la multitud se exigió el fin de los travesticidios y por la ley integral trans. "Los discursos de odio nos vulneran, segregan, precarizan, explotan y nos matan. Más aún cuando son políticas de Estado. Acá es Milei, pero la ultraderecha avanza en todo el mundo con planes represivos y de ajuste para la clase trabajadora y con discursos de odio que avasallan los derechos que hemos ganado", señalaron y remarcaron que en el país hay un crimen de odio "cada 38 horas".

Los manifestantes también pidieron por la implementación "real" del Cupo Laboral Travesti Trans y la aprobación de la Ley de Cupo de Viviendas Travesti Trans, impulsada por Gabriela Banach, víctima de travesticidio.

El discurso también planteó "la reducción en la entrega de medicación para el VIH sida, la falta de entrega de preservativos peneanos e intravaginales, reactivos para la detección de sífilis y VIH en forma rápida, hormonas para los procesos de transición de muchas personas LGBTIQNB+".

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