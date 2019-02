Lavagna, Lifschitz y Uñac dieron muestras de unidad

El gobernador Miguel Lifschitz, se reunió el sábado con el ex ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna, en actividades organizadas por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. En la oportunidad también estuvo el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

El santafesino estuvo en la región cuyana para continuar moviéndose en la política nacional, tras confirmarse su candidatura a diputado provincial. La causa del encuentro fue la presentación de un libro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable. Luego, estaban invitados a participar del cierre de la tradicional Fiesta Nacional del Sol.

"Encontrarnos en las provincias siempre nos genera una sensación de volver a los orígenes, a ese federalismo, a ese país que soñaron los caudillos como Estanislao López, como Facundo Quiroga, como tantos otros que defendieron la autonomía de las provincias, la autonomía provincial, que imaginaron un país federal que no terminó de concretarse del todo, que está todavía pendiente", señaló Lifschitz tras ser consultado luego el encuentro.

"Cuando visitamos provincias como estas, que han tenido la capacidad de modernizarse, desarrollarse, generar procesos de inclusión social tan importantes y alternativas económicas, estamos advirtiendo el potencial que tiene la Argentina en cada uno de sus 24 distritos. Quizás lo que está pendiente es pensar un programa de desarrollo, un plan que parta de esa realidad y esa potencialidad que tenemos en las provincias. Que no esté pensado desde Buenos Aires para el interior sino desde el interior para todo el país", remarcó Lifschitz.

También señaló la importancia de pensar en el desarrollo sostenible con una visión social, además de la mirada económica: "No hay desarrollo si no hay inclusión social ni progreso de todos los sectores sociales. Es lo que muchas veces falta a la hora de pensar las políticas económicas. Si no basta con ver lo que está ocurriendo hoy en la Argentina donde un conjunto de economistas, algunos con trayectoria pero bastante improvisados a la hora de manejar con eficiencia las variables de la macroeconomía, están destruyendo el sistema productivo y están llevando a la pobreza y a la exclusión social a millones de argentinos que la verdad no merecen esa coyuntura".

"No estamos condenados a convivir con un 30 por ciento de pobreza, la Argentina merece otro futuro, otro destino y es posible en la medida que podamos articular el desarrollo de la actividad económica, el crecimiento con la generación de empleo, la inclusión social y el federalismo", subrayó Lifschitz.

En este sentido, el gobernador aclaró que "no hay demasiado tiempo, la crisis argentina es muy profunda y puede ser mucho más compleja en los próximos meses y en el año próximo". Y luego, añadió: "Sacar al país de la crisis, de este laberinto que nos lleva siempre al mismo lugar necesita de un gran esfuerzo de muchos argentinos y argentinas. Y esto no lo puede resolver una persona, ni un solo partido. Hace falta un gran encuentro de unidad nacional, requiere de la generosidad de muchos dirigentes políticos que puedan ceder parte de sus aspiraciones, legitimas por supuesto, en función de un gran proyecto para la Argentina".

Por último, Lifschitz resaltó "la oportunidad histórica en la que se encuentran los espacios que se generan con hombres y mujeres de la política de distintos sectores que ayudan a percibir el nivel de coincidencias que existe, el nivel de posibilidades que hay para la Argentina y de recrear el sueño común de millones de argentinos de tener un país que se integre al mundo, no como furgón de cola de los países desarrollados sino con verdadero protagonismo en América latina y en el concierto de las naciones".

Uñac se mostró agradecido ante la presencia de gobernadores, legisladores nacionales e intendentes de todo el país como "un abanico importante". Dijo que "Roberto (Lavagna) es un gran amigo con quien debatimos y conversamos sobre el presente y el futuro de nuestro país".

"El país merece un destino distinto, tenemos que salir de la especulación financiera porque no deja nada. Hay que volver al valor trascendente de la renta productiva", concluyó Uñac.