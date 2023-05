La trinchera del poder en el Senado santafesino, el lugar donde todos quieren permanecer

De los 19 legisladores que integran la Cámara alta provincial, 17 van por la reelección de hasta cinco mandatos consecutivos. No hay impedimiento legal para hacerlo, pero surgen otros interrogantes. Opinan los constitucionalistas Oscar Blando y Domingo Rondina

De los 19 senadores que integran la Cámara alta santafesina, 17 irán por la reelección. En algunos casos se presentarán por el quinto mandato consecutivo, en otros por el cuarto y tercero representando a sus respectivos departamentos. El dato no sorprende en el siempre convulsionado y adrenalínico cierre de listas. Puede haber cambios de nombres, postulaciones sorpresivas en las distintas categorías, pero en el Senado no: todos quieren permanecer y casi siempre lo logran. Lo disruptivo en este caso son los que deciden no renovar su banca.