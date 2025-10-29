La Capital | Política | elecciones

Empieza el escrutinio definitivo de las elecciones: cuáles son las provincias que podrían cambiar de resultado

Hoy se dará inicio al conteo decisivo y hay ocho provincias en las que habrá suma atención por la ajustada diferencia de votos entre candidatos

29 de octubre 2025 · 14:46hs
La expectativa está puesta en los votos nulos o impugnados

La expectativa está puesta en los votos nulos o impugnados, que podrían ser determinantes para cambiar un resultado

La Justicia Electoral comenzará esta tarde el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales del pasado domingo, donde La Libertad Avanza se impuso ampliamente frente a los otros partidos. Sin embargo, hay ciertos puntos del país que sus resultados pueden verse notablemente alterados por la mínimo margen de ventaja entre el frente ganador y su principal perseguidor.

El recuento es indispensable ya que puede cambiar la cantidad de bancas a repartirse en el Senado y en la Cámara de Diputados e inclusive, el color predominante en algunas provincias (de violeta a celeste o de celeste a violeta).

El escrutinio definitivo se diferencia del provisorio del día domingo en que es el único con validez legal. A diferencia de los números proporcionados apenas finalizaron los comicios que dependen del Poder Ejecutivo, el que iniciará hoy en algunas localidades corre por cuenta del Poder Judicial y corrobora detenidamente que el conteo inicial no presente errores.

Cuáles son las provincias que pueden cambiar de ganador

El proceso electoral llegó a su etapa definitoria. Mientras que en algunas ubicaciones del país se observaron triunfos contundentes, hay ocho provincias que permanecen atentas al escrutinio definitivo por posibles cambios en los puestos finales de los diferentes partidos políticos.

>> Leer más: Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre las próximas reformas

La Rioja

Con el 99,24% de las mesas escrutadas y con diez pendientes, las elecciones para diputados nacionales arrojó un triunfo del peronismo encabezado por Gabriela Pedrali, con una diferencia de tan solo 621 votos sobre La Libertad Avanza. Independientemente de quien termine siendo el ganador, cada partido tendrá una banca en la Cámara.

Corrientes

Con el 99,67% de las mesas escrutadas y nueve aún pendientes, el partido oficialista "Vamos Corrientes" se posiciona en primer lugar a 6.754 votos de La Libertad Avanza, su perseguidor más cercano. Sin embargo, el resultado definitorio no cambiara el reparto igualatorio de bancas en la Cámara de Diputados.

Río Negro

En las elecciones a senadores nacionales, el escrutinio provisorio dio como ganador a Fuerza Patria por 2.101 votos sobre LLA. Con este resultado, el partido peronista se quedó con dos bancas mientras que los libertarios solo una. El recuento será clave para ver si cambian la distribución de representantes en el Senado.

>> Leer más: Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Chaco

El partido del presidente Milei derrotó al peronismo de Jorge Capitanich en la elección de senadores. El margen de victoria fue de 4.741 respaldos. Si la Justicia determina que Fuerza Patria logra superar a La Libertad Avanza, las dos bancas por mayoría pasarán a manos de FP, y la fuerza libertaria se quedará con la banca por minoría.

Santa Cruz

Con una diferencia de 728 votos, Juan Carlos Molina, representante del peronismo, derrotó a LLA. Sin embargo, los libertarios están pendientes del cuenteo final para definir que partido se quedará con dos bancas en la Cámara de Diputados y aquel que solo tendrá un representante.

La Pampa

El Frente Defendamos La Pampa aventaja por 2.093 votos a La Libertad Avanza, con el 99,78% mesas escrutadas. Con dos mesas restantes por contabilizar, el resultado final determinará si el peronismo conserva la ventaja y las dos bancas obtenidas, o si La Libertad Avanza logra revertir el escenario y alterar la distribución de los representantes de diputados.

Chubut

La Libertad Avanza se impuso por sobre Fuerza Patria por una ventaja de 1.442 votos en la elecciones a diputados nacionales. Sea quien sea el ganador, ambos bloques tendrán un representante en la Cámara.

Buenos Aires

Con el 99% de las 38.760 mesas escrutadas y solo 384 pendientes, La Libertad Avanza, encabezada por Diego Santilli, reúne 3.605.127 votos (41,45%), mientras que la Alianza Fuerza Patria, con Jorge Taiana como referente, alcanza 3.558.527 sufragios (40,91%). Si bien se considera poco probable que el recuento modifique al ganador, el foco está puesto en los 206.177 votos nulos, cuyo análisis podría incidir directamente en el reparto final de las bancas de Diputados.

Noticias relacionadas
La unidad sigue siendo clave para sostener la competitividad del peronismo provincial de cara a 2027.

La derrota en las legislativas vuelve a agitar las aguas en el peronismo santafesino

Pendientes de los resultados. Los días de elecciones pueden impactar en forma negativa en la salud de las personas, en especial entre los que tienen antecedentes cardíacos

Elecciones y estrés: cómo sufre el corazón de los que votan a candidatos que pierden

El jefe del Estado argentino festejó abrazado a Diego Santilli.

Diego Santilli celebró el triunfo en las elecciones y quiere "ir a fondo con el cambio"

La actriz, candidata a diputada nacional, quedó en segundo lugar en las elecciones de Corrientes

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos famosos este domingo

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

Lo último

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Al igual que otras dos organizaciones imputadas recientemente, en esta también uno de sus integrantes operaba desde un pabellón de la cárcel de Piñero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 
Información General

Aumentan hasta 35% las prestaciones para personas con discapacidad 

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas: estiman $4 millones en pérdidas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La AFA aprobó que un club rosarino fundado por la familia Messi juegue en la C

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Ovación
Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí
Ovación

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

La AFA lanzó su propia universidad: así será la UNAFA, con carreras orientadas al mundo del fútbol

La AFA lanzó su propia universidad: así será la UNAFA, con carreras orientadas al mundo del fútbol

Holan está decidido a romper el molde en Central: la apuesta se pondrá a prueba ante Instituto

Holan está decidido a romper el molde en Central: la apuesta se pondrá a prueba ante Instituto

Policiales
Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

La Ciudad
Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana
La Ciudad

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?
Información General

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días