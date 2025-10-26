Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe

Pasadas las 21 se publicaron los resultados del escrutinio provisorio. Fuerza Patria quedó en segundo lugar y Provincias Unidas en tercero

Euforia en el búnker libertario de Rosario tras los primeros resultados de las elecciones

Los primeros resultados provisorios de las elecciones ratificaron la ventaja de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Santa Fe. Según los primeros datos, el espacio libertario obtuvo alrededor del 40,73 % de los votos, seguido por Fuerza Patria con 28,65% y Provincias Unidas con 18,33%.

Con el 97,04 %% de las mesas escrutadas, la tendencia ubicaba al oficialismo nacional en el primer lugar en la provincia, una elección de medio término que definió nueve bancas para la Cámara de Diputados de la Nación por el distrito santafesino.

Atrás quedó el escenario de tercios que se barajaba en la previa. La bota se tiñó de violeta y el armado de los gobernadores no pudo superar la grieta.

Según estos resultados, de las nueve bancas en disputa en la Cámara de Diputados de la Nación por Santa Fe, cuatro corresponderían a La Libertad Avanza , tres a Fuerza Patria y dos a Provincias Unidas .

De esta forma, ingresarían al Congreso con Agustín Pellegrini: Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

Junto a Caren Tepp y Agustín Rossi, por Fuerza Patria, asumiría la camporista Alejandrina Belén Borgatta.

Por último, Provincias Unidas llevará a la Cámara baja a Gisela Scaglia y Pablo Farías.

Un mapa político reconfigurado

El resultado consolida la presencia legislativa del presidente Javier Milei en una provincia clave y abriría un nuevo escenario político hacia los dos años restantes de su mandato.

En paralelo, Fuerza Patria emergía como la principal expresión opositora, mientras que el frente que responde al gobernador Maximiliano Pullaro enfrentaba un resultado más moderado del esperado.