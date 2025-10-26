La Capital | Política | elecciones

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe

Pasadas las 21 se publicaron los resultados del escrutinio provisorio. Fuerza Patria quedó en segundo lugar y Provincias Unidas en tercero

26 de octubre 2025 · 21:28hs
Euforia en el búnker libertario de Rosario tras los primeros resultados de las elecciones

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Euforia en el búnker libertario de Rosario tras los primeros resultados de las elecciones

Los primeros resultados provisorios de las elecciones ratificaron la ventaja de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Santa Fe. Según los primeros datos, el espacio libertario obtuvo alrededor del 40,73 % de los votos, seguido por Fuerza Patria con 28,65% y Provincias Unidas con 18,33%.

Con el 97,04 %% de las mesas escrutadas, la tendencia ubicaba al oficialismo nacional en el primer lugar en la provincia, una elección de medio término que definió nueve bancas para la Cámara de Diputados de la Nación por el distrito santafesino.

Atrás quedó el escenario de tercios que se barajaba en la previa. La bota se tiñó de violeta y el armado de los gobernadores no pudo superar la grieta.

Cómo quedarían las bancas en Santa Fe

Según estos resultados, de las nueve bancas en disputa en la Cámara de Diputados de la Nación por Santa Fe, cuatro corresponderían a La Libertad Avanza, tres a Fuerza Patria y dos a Provincias Unidas.

>> Leer más: Euforia en el búnker libertario de Rosario a la espera de los primeros resultados de las elecciones

De esta forma, ingresarían al Congreso con Agustín Pellegrini: Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

Junto a Caren Tepp y Agustín Rossi, por Fuerza Patria, asumiría la camporista Alejandrina Belén Borgatta.

Por último, Provincias Unidas llevará a la Cámara baja a Gisela Scaglia y Pablo Farías.

Un mapa político reconfigurado

El resultado consolida la presencia legislativa del presidente Javier Milei en una provincia clave y abriría un nuevo escenario político hacia los dos años restantes de su mandato.

En paralelo, Fuerza Patria emergía como la principal expresión opositora, mientras que el frente que responde al gobernador Maximiliano Pullaro enfrentaba un resultado más moderado del esperado.

Noticias relacionadas
Diego Santilli se mostró confiado de que LLA recorta la distancia con el peronismo en provincia de Buenos Aires

Diego Santilli, optimista sobre los resultados en Buenos Aires: "Nos llegan datos de que estamos descontando"

Militantes de La Campora ya se encuentran en el bunker de Fuerza Patria

Clima de extrema cautela en el búnker de Fuerza Patria en Rosario

elecciones legislativas: la libertad avanza gana en santa fe, segun datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

En Santa Fe, un joven llegó a votar vestido de Spiderman

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Lo último

Romina Diez: No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa

Romina Diez: "No hay escenario de tercios, La Libertad Avanza es la alternativa"

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

El gobierno, sin dólares pero con votos para el ajuste

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe

Pasadas las 21 se publicaron los resultados del escrutinio provisorio. Fuerza Patria quedó en segundo lugar y Provincias Unidas en tercero

Elecciones legislativas: con el 40% de los votos, La Libertad Avanza tiñó de violeta a Santa Fe
La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario
Política

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Agustín Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei
Política

Agustín Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo del presidente Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Política

Quiénes son los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

La Libertad Avanza ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe: qué pasó en Rosario

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ovación
Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Por Gustavo Conti
Ovación

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Policiales
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La Ciudad
La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe
Información General

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14
Información General

Tragedia en Misiones: nueve muertos tras la caída de un micro a un arroyo en la ruta 14

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: Más transparente, ágil y termina con las trampas
Política

Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: "Más transparente, ágil y termina con las trampas"

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo
politica

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos
Política

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Scrabble, un deporte de la mente que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
Policiales

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste