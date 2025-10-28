Milei y Macri mantuvieron una conversación tras el triunfo de La Libertad Avanza

El intercambio telefónico se dio luego de los mensajes cruzados en redes sociales que ambos referentes compartieron

El líder de LLA retomó el contacto con el fundador del PRO.

El presidente Javier Milei retomó el contacto con el exmandatario Mauricio Macri , quien se comunicó telefónicamente luego del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales.

La charla fue telefónica y se extendió durante 10 minutos este lunes al mediodía. El intercambio se dio luego de los mensajes cruzados en redes sociales que ambos referentes compartieron .

“Mis felicitaciones a LLA, al presidente y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio” , inició el posteo que publicó Macri en X el domingo.

Mis felicitaciones a LLA, al Presidente Milei y, especialmente, a todos los argentinos que hoy apoyaron el cambio. Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en nuestro país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y…

Y continuó: “Este resultado electoral sobresaliente renueva las esperanzas en el país. No perdamos esta oportunidad única para producir las transformaciones pendientes y dejar atrás el pasado para siempre ”.

La respuesta de Milei

Por su parte, el libertario aprovechó para responder rápidamente el guiño. “Muchas gracias, presi”, replicó el jefe del Estado en las redes.

Durante el discurso que pronunció en el búnker de LLA, ubicado en el hotel Libertador, Milei dedicó algunos minutos para destacar el rol de Macri en el balotaje del 19 de noviembre de 2023.

“Estamos a poquito más de dos años de aquella reunión en Acassuso, convocada por el presidente Macri, donde decidimos aunar fuerzas para derrotar al populismo”, recordó el primer mandatario.

Muchas gracias PRESI...!!!

VLLC!

VLLC! https://t.co/gC1YJL0uaz — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

Después de un año de distanciamiento, el vínculo entre Macri y Milei reflotó producto de la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, uno de los funcionarios que ve con buenos ojos el desembarco de dirigentes amarillos en el equipo de gobierno.

Todavía sin definición, el mandatario evita hablar del tema aunque se muestra abierto a incorporar “a los mejores”. Sin embargo, en el PRO se muestran cautos. “Veremos. Ya lo dijo Macri: Milei tiene mi teléfono, si me necesita me llamará”, sintetizaron.