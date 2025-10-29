Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

El simpatizante de Junín contó en un audio por qué lo hizo, cuáles fueron sus palabras hacia el árbitro y qué le pidió tras la breve charla que tuvo.

photoEl hincha de Junín es retirado del campo de juego por alguien de seguridad, mientras Malcorra observa la acción.

Los 45 minutos entre Sarmiento y Central dejaron como saldo un triunfo enorme para el equipo que dirige Ariel Holan , con el que logró el pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores , pero en el final se dieron algunas escenas que dejaron tela para cortar.

Fue en esos minutos finales en los que el arbitro Andrés Merlos sancionó un claro penal del arquero Lucas Acosta sobre Ángel Di María que el propio Fideo cambió por gol.

Pero de inmediato sucedió algo poco frecuente en el fútbol, que fue el ingreso de un hincha local que llegó hasta el propio Merlos, con quien tuvo un corto diálogo, hasta que personal abocado a la seguridad en el estadio lo retiró del campo de juego.

Tras el partido Merlos fue consultado sobre varios temas, por supuesto por la acción del penal, pero también por lo sucedido con esa persona que ingresó al terreno de juego. El juez le bajó el tenor a lo sucedido.

El simpatizante de Sarmiento se sacó una selfie apenas comenzó el partido. Después se metería al campo de juego.

La palabra del hincha de Junín

Días después se conoció un audio que envió el hincha en cuestión en el que dio su parecer. “Mirá, fue así. Había un alambrado roto, me metí en la cancha y le dije al árbitro que no fue penal, que por favor mire el VAR”, dijo el simpatizante de Sarmiento.

Y además agregó: “Le dije que se fije en la gente, que estaba mal y que iba a haber quilombo en la salida. El árbitro me contestó que fue penal y yo le dije que no. Por favor mirá el VAR. Te lo juro por mi madre, mirá el VAR. Me dijo otra vez que fue penal. Bueno, listo”.

Junin

Contó además un pedido particular que le hizo a Merlos: “¿Me regalás el pito? Así le dije. Nada más”.

“Después fue muy respetuoso en la comisaría, dijo que no iba a hacer la denuncia y me soltaron, boludo, si no fue una pelea, nada”.

Qué dijo Merlos al respecto

Antes de dejar el estadio Eva Perón, Merlos dijo lo suyo cuando lo consultaron sobre lo que había ocurrido con ese hincha. “Ahora me están diciendo que quieren que haga una denuncia por ese señor, este que vino a la mitad de la cancha. Es un discapacitado, que me agarró del cuelo y me dijo “sos el mejor”.

MerlosMB Los jugadores de Central y Sarmiento se sorprendieron por lo ocurrido. Fue en el final del partido. Marcelo Bustamante / La Capital

Y agregó: “Yo me quedé sorprendido, pero veo que ahora Olé está diciendo que me agarró del cuello. Esas cosas las inventan ustedes. Cómo voy a ir a denunciar a un señor que es discapacitado”.

Antecedentes

No sería la primera vez que este hincha actúa de esta manera. Según indicaron desde Junín se comportó de la misma forma en algunos partidos de Douglas Haig de Pergamino y también en una final en la que jugaba Alem de Pergamino, en Colón.