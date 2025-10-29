La Capital | Ovación | Sarmiento

Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

El simpatizante de Junín contó en un audio por qué lo hizo, cuáles fueron sus palabras hacia el árbitro y qué le pidió tras la breve charla que tuvo.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

29 de octubre 2025 · 16:56hs
photoEl hincha de Junín es retirado del campo de juego por alguien de seguridad

photoEl hincha de Junín es retirado del campo de juego por alguien de seguridad, mientras Malcorra observa la acción.

Los 45 minutos entre Sarmiento y Central dejaron como saldo un triunfo enorme para el equipo que dirige Ariel Holan, con el que logró el pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero en el final se dieron algunas escenas que dejaron tela para cortar.

Fue en esos minutos finales en los que el arbitro Andrés Merlos sancionó un claro penal del arquero Lucas Acosta sobre Ángel Di María que el propio Fideo cambió por gol.

Pero de inmediato sucedió algo poco frecuente en el fútbol, que fue el ingreso de un hincha local que llegó hasta el propio Merlos, con quien tuvo un corto diálogo, hasta que personal abocado a la seguridad en el estadio lo retiró del campo de juego.

Hincha
El simpatizante de Sarmiento se sacó una selfie apenas comenzó el partido. Después se metería al campo de juego.

El simpatizante de Sarmiento se sacó una selfie apenas comenzó el partido. Después se metería al campo de juego.

Tras el partido Merlos fue consultado sobre varios temas, por supuesto por la acción del penal, pero también por lo sucedido con esa persona que ingresó al terreno de juego. El juez le bajó el tenor a lo sucedido.

>>Leer más: Central, un claro merecedor del puesto que ya logró en Copa Libertadores

La palabra del hincha de Junín

Días después se conoció un audio que envió el hincha en cuestión en el que dio su parecer. “Mirá, fue así. Había un alambrado roto, me metí en la cancha y le dije al árbitro que no fue penal, que por favor mire el VAR”, dijo el simpatizante de Sarmiento.

Y además agregó: “Le dije que se fije en la gente, que estaba mal y que iba a haber quilombo en la salida. El árbitro me contestó que fue penal y yo le dije que no. Por favor mirá el VAR. Te lo juro por mi madre, mirá el VAR. Me dijo otra vez que fue penal. Bueno, listo”.

Junin

Contó además un pedido particular que le hizo a Merlos: “¿Me regalás el pito? Así le dije. Nada más”.

“Después fue muy respetuoso en la comisaría, dijo que no iba a hacer la denuncia y me soltaron, boludo, si no fue una pelea, nada”.

Qué dijo Merlos al respecto

Antes de dejar el estadio Eva Perón, Merlos dijo lo suyo cuando lo consultaron sobre lo que había ocurrido con ese hincha. “Ahora me están diciendo que quieren que haga una denuncia por ese señor, este que vino a la mitad de la cancha. Es un discapacitado, que me agarró del cuelo y me dijo “sos el mejor”.

>>Leer más: La acción discutida del final que protagonizó Di María y le dio el pasaje a Central a la Libertadores

MerlosMB
Los jugadores de Central y Sarmiento se sorprendieron por lo ocurrido. Fue en el final del partido.

Los jugadores de Central y Sarmiento se sorprendieron por lo ocurrido. Fue en el final del partido.

Y agregó: “Yo me quedé sorprendido, pero veo que ahora Olé está diciendo que me agarró del cuello. Esas cosas las inventan ustedes. Cómo voy a ir a denunciar a un señor que es discapacitado”.

Antecedentes

No sería la primera vez que este hincha actúa de esta manera. Según indicaron desde Junín se comportó de la misma forma en algunos partidos de Douglas Haig de Pergamino y también en una final en la que jugaba Alem de Pergamino, en Colón.

Noticias relacionadas
Jaminton Campaz fue titular en Central ante Sarmiento.

Central le ganó a Sarmiento con gol de penal de Di María y se metió en la Copa Libertadores 2026

La cancha de Sarmiento, de nuevo con mucha agua. Juega Central.

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Ariel Holan toca algo en el equipo que jugará en Junín. Quiere ver a un Central que imponga condiciones.

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Los once de Central que salieron a jugar ante Sarmiento es día que el partido se suspendió por lluvia.

En Central hay un futbolista entrará condicionado a jugar los 45 minutos que quedan ante Sarmiento

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Lo último

Quién es Chinaski, el psicólogo rosarino denunciado por abuso del poder sobre sus pacientes

Quién es Chinaski, el psicólogo rosarino denunciado por abuso del poder sobre sus pacientes

El megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico dejó al menos 132 muertos

El megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico dejó al menos 132 muertos

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Quedó en medio de una polémica tras su análisis de la relación profesional-paciente: “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te quiere garchar”. Surgieron varios testimonios apuntando contra su accionar

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes
Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei
Política

Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

Imputan a siete personas por lavar dinero narco: hay una inmobiliaria del centro de Rosario en la mira
Policiales

Imputan a siete personas por lavar dinero narco: hay una inmobiliaria del centro de Rosario en la mira

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde Milei arrasó en las urnas
Política

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde Milei arrasó en las urnas

El megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico dejó al menos 132 muertos
El Mundo

El megaoperativo policial en Río de Janeiro contra el narcotráfico dejó al menos 132 muertos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Ovación
Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

Qué dijo el hincha que irrumpió en Sarmiento-Central para encarar al árbitro Merlos

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Copa Libertadores 2026: cuáles son los equipos ya clasificados juntos a Central

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: Nadie puede sobrevivir allí

Checo Pérez cargó contra Red Bull tras su salida: "Nadie puede sobrevivir allí"

Policiales
Imputan a siete personas por lavar dinero narco: hay una inmobiliaria del centro de Rosario en la mira
Policiales

Imputan a siete personas por lavar dinero narco: hay una inmobiliaria del centro de Rosario en la mira

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

La Ciudad
Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana
La Ciudad

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten sus experiencias

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

El radicalismo tuvo su Evita y fue rosarina: la trágica historia de Clotilde Sabattini

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes
Salud

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro
El Mundo

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre las próximas reformas
Política

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre las próximas reformas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio
Policiales

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato: por qué está bajo la lupa judicial

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con la mínima aún baja y la máxima en alza

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?
Información General

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel