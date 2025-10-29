Torneo de reserva: Central terminó primero en su zona y espera rival para los octavos

El Canalla venció 1-0 como visitante a Independiente y cerró una fase de grupos estupenda. Este jueves conocerá contra quién chocará en la próxima instancia

Central se hizo fuerte de visitante, ganó en la última fecha y terminó como líder en la fase de grupos.

Así como el primer equipo de Central marcha con el pie derecho en el torneo Clausura, la reserva hace lo suyo en el Proyección. Tras el triunfo 1-0 ante Independiente en la última fecha de la fase de grupos, el Canalla finalizó primero en la zona B .

De esta forma el rival ya en instancias eliminatorias será el octavo de la zona A y uno de los posibles candidatos es nada menos que Newell's. Igualmente habrá que esperar los resultados de los partidos proyectados para este jueves.

Hacía varias fechas que Central había clasificado a octavos, pero en esta última jornada se jugaba el primer puesto, junto a River, que venía como líder, aunque por diferencia de gol.

Lo concreto es que el equipo que dirige Mario Pobersnik viajó hasta Avellaneda para cumplir con su parte, que era ganar y esperar el otro resultado, y lo logró. En un partido bastante disputado, Central se impuso por 1 a 0 con gol de Elías Verón, a los 21’ del complemento . Con este resultado Central terminó puntero con 30 puntos y River segundo con 27, tras su derrota por 2 a 1 frente a Vélez, como visitante.

Rese2 Central hizo una gran campaña en la primera fase. Ahora espera rival para los octavos de final.

El Canalla recibirá en octavos de final al último clasificado de la zona A, pero la mayoría juegan hoy. Por ahora el rival sería Barracas Central, pero casi todos los equipos de ese grupo deben sus partidos. Otros posibles candidatos a ese octavo puesto son Tigre, Newell's, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

El equipo de Central en Villa Domínico

Central formó con: Damián Fernández; Elías Verón, Tomás Muia, Luca Raffin (67’ Franco Castorani) y Lorenzo Moscoloni; Marcelo Cabrera (67’ Cristian Bonesso), Joaquín Espina y Mateo Serra (80’ Nahuel Arce); Lorenzo Fernández (87’ Leonardo Ríos), Thiago Ponce y Paulo Bustos.

Mientras, en el banco de suplentes quedaron: Leonardo Sosa, Santiago Burgos, Paolo Giaccone, Leonel Antúnez, Joaquín Ferraris y Luka Rosciano.