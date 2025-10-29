Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro

Tras la operación policial más letal de Brasil, el alcalde aseguró que regresó la normalidad, pero la ciudad amaneció con cadáveres en la plaza y calles vacías.

Las calles de Río de Janeiro aún respiran el terror de los enfrentamientos del martes

Después de un martes violento y con escenas de guerra en favelas, la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, amaneció con un clima extraño. Apenas horas después del megaoperativo policial que dejó oficialmente 64 muertos y 81 detenidos , 50 cuerpos fueron encontrados en la plaza São Lucas. Residentes del barrio los habrían trasladado y alineado en el espacio público. Las calles quedaron vacías.

El despliegue policial del martes, calificado por las autoridades como “la mayor operación en la historia de Río de Janeiro”, estuvo dirigido contra la organización criminal Comando Vermelho (CV) , una de las más poderosas del país. Tras el nivel de violencia registrado, organismos de derechos humanos exigieron la intervención internacional y se refirieron a lo sucedido como “una masacre”.

Por su parte, las calles de la ciudad quedaron vacías y en silencio, con comercios, bares y restaurantes cerrados en distintas zonas de la ciudad. El miedo a salir dejó las calles desoladas, ni siquiera se avistaron vehículos circulando. Desde la tarde del martes, la ciudad entró en la fase 2 del sistema de alerta por niveles de riesgo en respuesta a los bloqueos que los narcotraficantes desplegaron en las Zonas Norte, Oeste, Suroeste y Centro. No obstante, esta mañana, el alcalde Eduardo Paes aseguró que la ciudad ya regresó a la “Etapa 1: normalidad”.

Una ciudad que respira muerte

Donde más se concentra el revuelo es en los hospitales, donde las personas buscan entre los cadáveres a sus seres queridos desaparecidos. Esta misma escena se vivió en la plaza São Lucas, donde los familiares de los muertos lloraban sobre sus restos.

El activista Raull Santiago explicó que la exposición de los cuerpos en el espacio público fue una decisión de las familias, que quisieron visibilizar las condiciones en que se hallaron. Los cuerpos presentaban signos de tortura y resistencia. Muñecas atadas, disparos en la cabeza, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas, son algunos de los daños denunciados por organismos de DDHH y familiares.

La información oficial todavía no arrojó datos claros sobre las personas muertas, heridas, arrestadas o dadas a la fuga. Por lo que la incertidumbre y la angustia recorre las zonas violentadas.

Calles abiertas pero vacías

Desde la mañana del miércoles, Río intenta volver a la normalidad. Desde las 6 de la mañana, la ciudad regresó a la fase 1 de la evaluación de riesgo de impactos urbanos, pero esa normalidad no es la que se ve en las calles.

Las carreteras se han abierto al tráfico desde la madrugada pero la circulación de vehículos es casi nula. Sobre todo en sectores como la Zona Sur, la Rua Voluntários da Pátria y la Praia de Botafogo las paradas de colectivos parecen vacías y los peatones no caminan las veredas.

Muchas instituciones educativas optaron por suspender las clases este miércoles o cambiar su formato para que se lleven a cabo de forma online. Las principales universidades de Río de Janeiro directamente suspendieron las actividades.

El Diario O'Globo recuperó testimonios de ciudadanos, destacando el de una mujer que opinó: "Se siente como la covid-19. Muy extraño". La desolación, el miedo y el silencio son los protagonistas de este miércoles en Río de Janeiro.