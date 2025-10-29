La Capital | Zoom | Nelly Furtado

Nelly Furtado se cansó de las críticas a su cuerpo y deja la música

La cantante decidió alejarse de las actuaciones "por un tiempo indefinido" y dedicarse a "otros proyectos creativos y personales"

29 de octubre 2025 · 19:42hs
Nelly Furtado se cansó de las críticas a su cuerpo y deja la música

La cantante Nelly Furtado anunció su retiro de los escenarios por tiempo indefinido, luego de que las redes sociales desataran una oleada de críticas sobre su cuerpo.

Nacida en Canadá y con ascendencia portuguesa, la artista que se hizo conocida con canciones como "I'm Like a Bird" y "Turn Off the Light" vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo y se convirtió en una de las artistas más cantantes más exitosas de ambos países. Pero ahora el body shaming la empuja hacia nuevos caminos.

“Con todo esto de lado, decidí alejarme de las actuaciones por un tiempo indefinido y dedicarme a otros proyectos creativos y personales que creo que se adaptan mejor a esta nueva etapa de mi vida”, anunció Furtado en sus redes sociales.

Si bien no hizo alusión directa al cambio físico que experimentó durante dos décadas y media de carrera, la artista sufrió en los últimos tiempos una serie de comentarios que hacían referencia a su apariencia.

En su anuncio en redes sociales, Furtado publicó una foto suya de cuando comenzó su carrera y un video de su reciente actuación en Berlín.

Embed - Nelly Furtado - I'm Like A Bird Live @ Glastonbury 2002

“Hace 25 años lancé mi primer álbum, ‘Whoa, Nelly!’. 25 años después, mi música llegó a una nueva generación de fans y no podría estar más feliz", escribió.

Y aseguró: “Que tanta gente redescubra mi música fue surrealista y maravilloso. Aprovechar esta oportunidad fue muy divertido así como volver a los escenarios y ver de cerca el verdadero poder perdurable de la buena música. En verdad me hizo creer en la magia”.

La cantante agradeció a sus fanáticos, le deseó "a la nueva generación de artistas muchos años de fructíferas y apasionadas interpretaciones" y concluyó: "Disfruté muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música, ya que siempre lo he visto como un hobby que tuve la suerte de convertir en mi profesión. Siempre me consideraré compositora".

