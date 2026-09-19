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La Marcha de la Bronca se hizo sentir en Rosario: críticas a Milei y reclamo por paro general

Una multitudinaria movilización expuso el malestar con el gobierno nacional, exigió que las centrales obreras tomen medidas contundentes y reivindicó la lucha del sector de discapacidad y del feminismo

19 de septiembre 2026 · 18:13hs
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Rosario marchó contra el ajuste de Milei y sus cómplices

Foto: Héctor Rio / La Capital

Rosario marchó contra el ajuste de Milei y sus cómplices

En la misma semana en que se cumplieron 50 años de la Noche de los Lápices y dos décadas de la desaparición de Jorge Julio López, Rosario se sumó a la Marcha de la Bronca, una protesta a nivel nacional que busca mostrar el malestar de los sectores populares y obreros ante la política económica de Javier Milei.

En Rosario todo comenzó en la plaza San Martín con la convocatoria de organizaciones sociales, políticas y colectivos militantes que intentó agrupar a distintos sectores afectados por las políticas del gobierno nacional.

Miles de personas marcharon para mostrar su bronca con el plan económico, político y social que pregonan en la Casa Rosada, con reclamos más álgidos hacia las decisiones sobre el sector de discapacidad y jubilados.

Casi cinco cuadras de manifestantes levantaron otras de las consignas enfocadas en los recortes en educación, salud, ciencia y en defensa de la soberanía sobre el territorio argentino. También reclamaron que el discurso del gobierno nacional reproduce la violencia machista y patriarcal.

La Marcha de la Bronca, además de exponer su malestar ante el gobierno, llamó a la población a convocarse y acompañar un plan de lucha que contemple un paro nacional. La organización, a cargo de sectores de izquierda, sindicales disidentes y organismos de derechos humanos, reasaltó la importancia de un cese de actividades para dar batalla y exigieron que las centrales obreras tomen nota de la movilización.

Discurso de bronca en la Plaza 25 de Mayo

La marcha terminó en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad de Rosario y la Catedral, que quedó desbordadas de militantes, banderas y pancartas. El momento del cierre estuvo acompañado por un crudo mensaje que expuso el malestar de los sectores populares y de trabajadores.

El comienzo de la lectura del documento central habló directamente de la situación actual de los jubilados, despedidos y "la bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas". El texto final tuvo en cada línea referencias a la canción que motivó la movilización: la Marcha de la Bronca de Miguel Cantilo.

Los manifestantes apuntaron directamente contra el gobierno de Milei, "los cómplices y el plan motosierra" y pidieron terminar con estos tres ejes mediante organización social y un paro nacional.

Bronca contra políticos y sindicalistas

Los manifestantes también expresaron su bronca por el cierre de 30 mil empresas y el recorte de programas sociales y de trabajo. También por el ajuste sobre el sector de discapacidad, la persecución a artistas y rechazaron la impunidad y el negacionismo sobre los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar.

Este 16 de septiembre se cumplieron 50 de la Noche de los Lápices, un operativo represivo ejecutado por la última dictadura cívico-militar en la Argentina, que consistió en el secuestro y desaparición de un grupo de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, mientras que el 18 de septiembre fue un nuevo aniversario de la desaparición, por segunda vez, de Jorge Julio López, un albañil y militante argentino que sobrevivió a un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar y volvió a desaparecer el 18 de septiembre de 2006 en La Plata, tras declarar contra Miguel Etchecolatz, un excomisario de la policía bonaerense en tiempos del gobierno de facto.

En la Plaza 25 de Mayo también se repudió las negociaciones políticas para avanzar con pliegos judiciales "que seguirán impartiendo injusticia durante años" y la relación de los gobernadores "cómplices" de la ultraderecha.

"También denunciamos la responsabilidad de las conducciones de las centrales sindicales. Su pacto permitió que Milei avanzara con su motosierra", agregó el discurso y lamentó que las acciones sindicales hayan sido "aisladas y sin continuidad".

Discapacidad y Ni Una Menos

La movilización también se acordó de los sectores de discapacidad y la violencia machista, que pegó fuerte en Rosario en el último tiempo. "La discapacidad está en lucha y demostró que se puede hacer retroceder al gobierno con la movilización nacional. Personas con discapacidad, familias y trabajadores del sector durante meses ganamos las calles denunciando salarios congelados, la precarización laboral y la discriminación", expresaron los militantes y repudiaron los hechos que están siendo investigados por la Justicia en el Ministerio de Salud y la Andis.

Por otro lado, sostuvieron que el ataque del gobierno nacional recae directamente contra las mujeres y diversidades, mientras que se niega la violencia de género y desmantelan programas de asistencia a víctimas.

"En Rosario y la zona hemos sufrido en estos meses ataques, femicidios y transfemicidios que no deben quedar impunes", resaltaron y plantearon: "Las conquistas alcanzadas con la marea verde, el Ni Una Menos y décadas de organización no se negocian ni se entregan".

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