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Cooperativas de inclusión: un camino posible y concreto de reinserción social en Rosario

El trabajo cooperativo brinda espacios de formación, capacitación y nuevos saberes a partir del concepto de economía circular sustentable. Qué tipo de proyectos hay en Rosario

Matías Petisce

Por Matías Petisce

19 de septiembre 2026 · 14:44hs
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Los integrantes de El Horno Está Para Bollos pueden producir a almentos de excelente calidad y a gran escala.

Los integrantes de El Horno Está Para Bollos pueden producir a almentos de excelente calidad y a gran escala.
Equipo de Proyecto Espuma junto al busto de jabón del brigader Estanislao López.

Equipo de Proyecto Espuma junto al busto de jabón del brigader Estanislao López.
Cooperativas de inclusión: un camino posible y concreto de reinserción social en Rosario

Hablar de cooperativismo asociado a la inclusión no es "pura espuma". Representa el 15% del PBI y genera 400 mil puestos de trabajo. El último registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) indica que en Rosario hay 702 cooperativas y 229 mutuales. El trabajo cooperativo favoreció la reinserción de sectores vulnerables y de quienes acarrean conflictos con la ley o sufren padecimientos subjetivos en su entorno cotidiano.

Así como surgió el proyecto Coopelav, motorizado por usuarios de salud mental del Agudo Avila, nacieron iniciativas de anclaje tales como "Proyecto Espuma", "El Horno está para bollos" y "Ziza textil", entre tantos otros proyectos, que demostraron un cambio sustancial en quienes forman parte de los mismos.

Una cooperativa socioambiental

"Proyecto Espuma" es una cooperativa socioambiental, educativa y productiva constituida en 2023 de la mano de Nicolás Biolatto. Su actividad principal consiste en recuperar aceite de cocina usado (ACU) y transformarlo en jabones y productos de limpieza bíodegradables.

Pandemia mediante, Biolatto comenzó a investigar en los compuestos para llegar a una problemática mayor: cómo regresar a los territorios para construir nuevas herramientas de trabajo en comunidades atravesadas por situaciones de vulnerabilidad.

"La fábrica-escuela de la cooperativa, ubicada en barrio Triángulo, funciona como espacio de formación y producción. Allí elaboramos detergentes sólidos y líquidos, jabón para manos, en polvo y diferentes productos especiales. A su vez, también estamos trabajando para que Coopelav pueda utilizar su propio jabón para lavar la ropa de sus clientes", destaca Biolatto en declaraciones a La Capital.

>>Leer más: Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Señaló que durante este año se becaron 120 personas en la articulación entre Espuma y los programas Nueva Oportunidad y Germinando, sumado al plan "Reintegrarse" dentro de las unidades penitenciarias Nº3 y Nº6 y la Subunidad Nº3. De allí también surgio la alianza con la cooperativa Ziza Textil.

"Una persona puede ingresar desde una organización de su barrio o durante el cumplimiento de una pena privativa de la libertad y continuar su formación, integrarse a la fábrica-escuela, participar en acciones de promoción ambiental y, en determinados casos, acceder a tareas remuneradas, prestaciones de servicios, funciones educativas o trabajo cooperativo", argumenta.

La creatividad llegó hasta tal punto que en Espuma confeccionaron bustos de Estanislao López, Manuel Belgrano y hasta jabón con forma de botellas de Coca Cola en el marco de una producción de 4 mil unidades de jabón bíodegradable, que también se destinaron al Fan Fest de los Juegos Suramericanos.

Tierra fértil

"Ziza significa tierra fértil en hebrero", explica Jesús Romano, miembro de la cooperativa textil Ziza. Dice que eso fue lo que encontraron a través de la ayuda de La Bemba del Sur para comenzar a construir comunidad cuando cumplían condena en la Unidad Penal Nº6, allí donde asegura que "era un terreno donde no crecía nada". Fue allí donde se organizaron y comenzaron a tejer un futuro posible.

"Fue una decisión en conjunto entre todos los compañeros. En la cárcel era una tierra donde no crecía nada. Gracias a Dios eso se rompió, seguimos vivos y rompiendo lógicas. Hay una mirada a crear cada vez más cárceles, pero hay una parte de la población que no quiere más ese universo, quiere darle batalla con trabajo", asegura.

En lugar de sentarse a planificar un robo de película como "El robo del siglo", fueron los muros carcelarios donde el grupo comenzó a planificar una salida posible y sustentable en el tiempo para entrar en el mundo laboral. En 2019 obtuvieron la matrícula, con domicilio fiscal en bulevar Seguí y Matienzo.

"Son la primera cooperativa en la provincia constituida por personas que atravesaron una situación de encierro por conflictos con la ley. A medida que recuperamos la libertad seguimos afuera, y en el 2022 creamos cooperativa de reciclado, en Viedma y Lavalle, pensada para trabajar con pibes y pibas que trabajan en la calle. Actualmente somos alrededor de 17 personas, porque hay dos grupos divididos por sectores", explica.

Se puede decir que esta cooperativa abarca diversos rubros para darle pelea a la situación actual. Poseen un bar, una barbería y una panadería para poder abarcar mayores posibilidades hacia un futuro posible. "Ahí es donde entran en juego las cooperativas y organizaciones sociales", valora.

El Horno está para bollos

Corría el 2017 y la posibilidad de conseguir trabajo después de atravesar años de tratamiento en el Centro Regional de Salud Mental "Agudo Avila" era casi imposible. Sólo contaban con la posibilidad de acceder a dos viandas diarias como externados del neuropsiquiátrico y después era cuestión de sobrevivir como se pueda.

Gracias al acompañamiento de un equipo interdisciplinario y la articulación de la ley de salud mental pudieron construir ladrillo a ladrillo para formar desde 2021 la cooperativa "El Horno está para bollos", un proyecto gastronómico conformado por 13 integrantes.

"En principio la idea era armarlo en uno de los pabellones del Agudo Avila con la premisa de desmanicomializar, pero finalmente fue en La Toma. La verdad es que muchos años después, al mirar en retrospectiva, muchas de las cosas que logramos fue porque estamos en este lugar", indica la psicóloga Valeria Gioffredo.

Sofía Bueno, trabajadora social en el proyecto Sofía, asegura: "Lo que tiene nuestro producto es que tiene muy buena calidad y está estandarizado, pero nos falta encontrarle la vuelta para comercializarlo en la calle, más allá de la producción a gran escala que solemos hacer para caterings, ministerios o reuniones empresariales".

Valeria destaca que lo que más le impactó fue el lazo que se armó entre ellos a lo largo de estos nueve años. "Esos lazos que se van armando tienen un efecto subjetivo muy importante. Habitar la Facultad de Psicología cada 15 días o la Casa del Tango, donde van a ofrecer sus productos. La importancia de que haya otros y ese impacto que tiene en la subjetividad por el simple hecho de desayunar y almorzar todos juntos. Hay un día de la semana que todos coinciden porque a la salida de acá se van a tomar una gaseosa entre todos", valora.

Economía circular

En la actualidad, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) tiene registradas 702 cooperativas y otras 229 mutuales en el departamento Rosario.

En ese marco, el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (Facttic), Manuel Leiva, destaca que las cooperativas y mutuales resuelven todo tipo de problemas poniendo en el centro a las personas. Representan el 15% del PBI y más de 400 mil puestos de trabajo.

"Muchas personas aún no conocen la historia detrás de lo que consumen, la tecnología que usan, el videojuego que los divierte, la plataforma de música que tienen, la yerba o quien los asiste cuando tienen un problema. Detrás de cada una de estas situaciones, productos y servicios, hay una cooperativa o mutual. Más de 20 millones de personas en la Argentina están asociadas a alguna cooperativa y mutual. Quizás sea hora de que la política nos vea como un actor estratégico para el desarrollo económico y social de nuestras ciudades, regiones y país", resalta.

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