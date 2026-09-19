Crimen en la zona sur de Rosario: asesinaron a balazos a un chico de 14 años oriundo de barrio Las Flores

Ian Guevara falleció a primera hora de la mañana en inmediaciones del arroyo Saladillo. Una versión habla de enfrentamiento entre bandas y otra de un intento de robo

Ian Guevara, de 14 años fue asesinado de al menos un balazo en la esquina de Crottone y Ulyses, en el barrio San Martín Sur, a la altura de San Martín al 7000. Fue entre las seis y las 7 de la mañana cuando los vecinos de Crottone al 1100 escucharon al menos cuatro balazos y gritos y llamaron a la policía. A partir de la llegada de los móviles se realizó un operativo en la zona y más tarde intervino la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) de la Fiscalía Regional Segunda.

De acuerdo a fuentes oficiales, el chico herido falleció antes de que llegaran los médicos del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) . Frente a esta situación, el MPA ordenó una serie de medidas para determinar cómo lo mataron. Guevara no era conocido en el barrio y los vecinos comentaron a La Capital que era oriundo de "Las Flores Sur", barrio aledaño donde fueron los incidentes.

Según los vecinos del lugar el enfrentamiento en el que murió el adolescente fue entre dos bandas de Las Flores sur, lugar donde algunos aseguran vivía el chico. Todo comenzó en una fiesta que se realizó en la madrugada del viernes en Crottone y Ulyses. Maxi, un vecino; relató que "eran más o menos las seis cuando salieron dos grupos de la casa en donde era la fiesta, eran todos pibitos. Salió primero un grupo y después otro y cuando los primeros, que eran tres o cuatro; cruzaron la calle, los otros empezaron a los tiros. A este pibe lo agarró una bala cuando salió corriendo y los amigos lo agarraron del cuello y lo llevaron a las corridas por Crottone, pero cuando llegó a un eucaliptus que hay en una esquina lo dejaron debajo del árbol".

Una versión indicaba que el grupo se había enfrentado con chicos que andaban por esas cuadras del barrio y son del lugar, pero un vecino fue claro: "No lo conocemos al pibe ni a los que les dispararon, no son de acá".

Ian Guevara concurrió hasta el 2025 a la Escuela Itatí de barrio Las Flores y, según comentaron, la madre "no lo dejó salir anoche y se escapó". La familia, por su parte, tiene otra versión y menciona el robo de una bicicleta, según pudo averiguar este diario.

El cuerpo del adolescente presentaba al menos un impacto de bala y no tenía signos vitales en el momento de la evaluación que hizo el equipo del Sies. Su identidad se confirmó horas más tarde, cuando la pesquisa ya estaba en manos de la fiscal Anabel Cerutti.

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La funcionaria del MPA solicitó la intervención del gabinete criminalístico en busca de evidencia para esclarecer el homicidio. Además, de la búsqueda de rastros y testimonios de familiares, la encargada de la causa esperaba el resultado de un relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, aunque a primera vista no se aprecia ninguna que pueda tomar la secuencia del incidente y el posterior homicidio

Esas cuatro o cinco manzanas de San Martín sur son un pasadizo de pasillos de asentamientos y cuadras mejoradas con asfaltado. a pocos metros están los búnker históricos de la "canchita de Platón", como la llaman. Es un barrio humilde otrora atravesado por muertes ligadas a la narcocriminalidad y el ir y venir de "soldaditos", aunque en este caso los mismos vecinos descartan que la muerte esté vinculada directamente a un tema "de drogas".

Uno de los últimos asesinatos registrados en ese sector de Rosario ocurrió el último 3 de enero, cuando balearon por la espalda a un joven de 26 años. Nicolás Cortez murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras el ataque en Platón y Pineda. Siete meses después, un joven de 29 años identificado como Pablo P. quedó bajo prisión preventiva como autor del homicidio en el marco de una discusión.