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El gobierno nacional ampliará la denuncia contra empresas que operen en Malvinas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la Casa Rosada “utilizará todos los medios para sancionar a compañías y particulares que vulneren la soberanía de la Argentina sobre las islas”

15 de septiembre 2026 · 16:01hs
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“Se ampliará la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías

Foto: Presidencia de la Nación

“Se ampliará la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías", afirmo el vocero Ravier.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó este martes que el gobierno nacional ampliará las denuncias contra las empresas y los particulares que lleven a cabo actividades en las Islas Malvinas que atenten contra la soberanía argentina.

“Se ampliará la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas", aseveró el funcionario en conferencia de prensa.

Luego se refirió a la construcción de la base naval en Tierra del Fuego y precisó: “Incorporará diversas funciones relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección argentina al Atlántico Sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”.

>>Leer más: Trump: un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

“También brindará apoyo a la logística desplegada en la Antártida. Proveerá al país protección naval y aérea con un avión de patrulla marítima P3 Orión y los nuevos aviones F-16”, añadió Ravier.

Para concluir, hizo hincapié en los réditos económicos que generará para el país. “Contará con muelles comerciales y civiles que desarrollarán una región donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad”, puntualizó.

Es esa línea, el vocero resaltó que “desempeñará un papel importante en la protección de los objetivos estratégicos en el sur del país como Vaca Muerta”.

El mensaje de Milei

El 3 de septiembre pasado, el presidente Javier Milei sostuvo en la cadena nacional que brindó por Malvinas que en su gobierno usarán “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía”.

Luego, los abogados José Magioncalda y Juan Fazio, de la organización Reset Republicano, presentaron una denuncia ante la Justicia en lo Penal Económico por “contrabando pesquero” contra empresas internacionales que operan en el mar argentino con permisos dados por las autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas.

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