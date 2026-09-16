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China ratificó su apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas

El embajador del país asiático en la Argentina se expresó de ese modo durante las celebraciones por la conmemoración del 77° aniversario de la República Popular

16 de septiembre 2026 · 16:31hs
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Wang Wei

Foto: NA

Wang Wei, embajador de la República Popular China en la Argentina.

El embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei, ratificó el respaldo de Beijing al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y destacó la importancia de la relación política y comercial entre ambos países.

“China acompaña el legítimo reclamo de la Argentina sobre la soberanía de las Malvinas”, afirmó Wang durante el acto de conmemoración del 77º aniversario de la fundación de la República Popular, que se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

El diplomático también valoró “la adhesión del gobierno y la sociedad argentina al principio de una sola China”, uno de los ejes centrales de la política exterior de Beijing, que reivindica su soberanía sobre Taiwán.

La relación con China

Ambos países sostienen históricamente un respaldo recíproco: el gobierno asiático reconoce el reclamo argentino sobre las Malvinas, mientras que Buenos Aires mantiene su adhesión al principio de una sola China.

Wang destacó, además, que su país conserva su posición como “segundo socio comercial y primer destino de las exportaciones agroindustriales e importante fuente de inversiones para la Argentina”.

El embajador pidió, asimismo, que en el marco de las relaciones recíprocas “no se discrimine a las empresas chinas” a la hora de establecer negociaciones en materia comercial. Y defendió el derecho de “los países latinoamericanos a elegir libremente el socio externo que más les convenga”.

En el acto estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, quien recientemente anunció la renovación del acuerdo de intercambio de monedas con el Banco Popular de China.

Al referirse a la influencia de la economía del gigante asiático sobre América latina, Wang señaló: “Por cada punto que crece China, se agrega medio punto de crecimiento en la región”.

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El representante diplomático reclamó, además, un orden internacional sin “hegemonismos” ni “proteccionismo” y destacó que China mantiene acuerdos comerciales de arancel cero con 63 países.

También reivindicó la posición de Beijing “en favor de la paz, el desarrollo y la cooperación”, principios que, sostuvo, “siguen siendo el deseo común de toda la humanidad”.

Wang recordó finalmente las iniciativas impulsadas por el presidente Xi Jinping en materia de seguridad, desarrollo, civilización y gobernanza global.

Horas antes del acto, Quirno había señalado que el gobierno argentino mantiene conversaciones con Beijing para concretar una posible visita oficial a China, aunque todavía no fue establecida una fecha.

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