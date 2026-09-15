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Malvinas: para la Casa Rosada, el debate territorial en el Reino Unido favorece el reclamo argentino

El canciller Pablo Quirno sentó posición frente a los reclamos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en defensa de su derecho a la autodeterminación

15 de septiembre 2026 · 16:22hs
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El canciller Pablo Quirno se pronunció sobre la declaración conjunta firmada por Escocia

Foto: Archivo / La Capital

El canciller Pablo Quirno se pronunció sobre la declaración conjunta firmada por Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El canciller Pablo Quirno se pronunció este martes sobre la reciente declaración conjunta firmada por Escocia, Gales e Irlanda del Norte y aseguró que favorece el reclamo de la Argentina sobre las Islas Malvinas.

“Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que también hemos reclamado siempre”, manifestó en diálogo con la prensa en la apertura de un evento organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (Cera).

Situación en el Reino Unido

Este lunes, los mandatarios de los tres países, John Swinney (Escocia), Rhun ap Iorwerth (Gales) y Michelle O'Neill (Irlanda del Norte), firmaron en Cardiff un memorando en el que sostienen que “el derecho a la autodeterminación” corresponde a sus naciones y que la democracia no puede verse condicionada por la negativa del Parlamento de Gran Bretaña a autorizar procesos de consulta.

Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte subrayaron también que el futuro de sus naciones está “en la Unión Europea (UE)”.

Para Quirno, esa clase de acciones “le dan otra relevancia” al reclamo argentino y destacó que, respecto de Malvinas, la gestión del presidente Javier Milei lleva adelante “acciones diferentes a las realizadas en el pasado”.

Sin quejas por las sanciones

Sobre posibles reclamos diplomáticos debido a las sanciones que el gobierno nacional aplicó a las empresas petroleras que forman parte del proyecto Sea Lion, el canciller aseveró: “No hubo absolutamente ninguna queja”.

“La Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, aseveró.

>>Leer más: El gobierno acelera la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

Para concluir, Quirno se mostró confiado respecto de que el Congreso nacional apoye el proyecto de ley impulsado por Milei y definió la iniciativa como una herramienta para “mejorar las condiciones que tenemos para defender nuestra soberanía”.

“Creo que estamos todos detrás de la causa Malvinas”, sentenció el ministro de Relaciones Exteriores.

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