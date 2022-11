La imputación a Sain volvió a sacudir el tablero de la política santafesina

El ex ministro de Seguridad reprochó al gobierno provincial que se haya presentado como querellante en la causa y no investigar la gestión de Pullaro con el Frente Progresista. El radical ratificó su denuncia sobre que Perotti lo mandó a espiar

El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fue imputado este martes de ser el jefe de una organización ilícita que se dedicó al espionaje ilegal en la provincia.

Un día después de haber sido imputado como jefe de una organización que se dedicó al espionaje ilegal, el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain utilizó las redes sociales para replicar comentarios que se sucedieron luego de la audiencia en la fiscalía santafesina. Apuntó, sobre todo, al gobierno provincial tras las declaraciones del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, quien había señalado a la oposición por “caranchear” sobre el tema y afirmar que en estos momentos no se debe especular políticamente sino que hay que dejar actuar a la Justicia.

Las declaraciones de Corach enojaron a Sain. Le reprochó que el gobierno de Omar Perotti se haya presentado como querellante en la causa a través del fiscal de Estado, Rubén Weder. “Ustedes son querellantes y en la causa hay muchos registros de carpetas y perfilamientos hechos por Maximiliano Pullaro en su gestión (como ministro de Seguridad) sobre políticos, empresas y sindicalistas ¿Por qué no se ponen a trabajar y dejan de pelotudear por Twitter? Son gobierno, no una estudiantina rafaelina”, asestó el ex funcionario.