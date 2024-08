La exministra de la Mujer desmintió a Fabiola Yañez: "Nunca estuve al tanto de la violencia denunciada" Ayelén Mazzina aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia. La exprimera dama declaró que la había notificado de las actitudes violentas de Fernández 13 de agosto 2024 · 12:59hs

Ayelén Mazzina, cuando asumió la titularidad del Ministerio de la Mujer en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta. Ambas desmintieron que Fabiola Yañez les haya pedido intervención por violencia de género.

Ayelén Mazzina, exministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, volvió a negar haber estado al tanto de la situación de violencia de género que sufrió la ex Primera Dama Fabiola Yañez, quien denunció recientemente al expresidente Alberto Fernández.

La semana pasada, tras conocerse la denuncia contra el expresidente, la exfuncionaria del Frente de Todos ya había abordado el tema y desmintió las primeras versiones que sugerían que el Ministerio de la Mujer, bajo su dirección, no había acompañado a la ex Primera Dama.

"Me enteré por los medios, estoy sorprendida por la situación, un presidente que pregonó y acompañó las cuestiones de género", expresó Mazzina. "La violencia de género existió, lo dije siempre, y no tiene color ni cargo político. Al final, no era el fin del patriarcado, ¿se acuerdan de ese mensaje del expresidente? El patriarcado existe y la violencia de género también", añadió.

Ahora, ante la acusación directa de Yañez, quien en su declaración ante la Justicia mencionó a Mazzina por su nombre, la ex ministra reiteró que no estaba al tanto de la situación y se puso a disposición de la investigación. "Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex Primera Dama", escribió Mazzina en sus redes sociales. Y agregó: "Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir que se difunda una falsedad sobre lo ocurrido ni que se banalice la violencia de género".

En una segunda publicación, la entonces titular del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad subrayó la importancia de "construir y mantener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las víctimas que debemos proteger". Los dichos de Fabiola Yañez Yañez, durante una entrevista con Infobae el fin de semana, denunció que el Ministerio de la Mujer estaba al tanto de la violencia que ella sufría en la Quinta de Olivos, aunque evitó dar el nombre de la funcionaria que, supuestamente, ignoró sus pedidos de ayuda. "Busqué ayuda de la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. Fui al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda", afirmó Fabiola en la entrevista. Pero nadie la asistió. Incluso, recordó que tampoco la defendieron cuando diversas personalidades hicieron declaraciones "ofensivas" sobre ella en los medios. "¿Cuándo me defendieron, cuando decían cualquier barbaridad? ¿Cuándo alguna de esas personas del ministerio salió a hablar? Porque a mí me maltrataron durante cinco años", preguntó la ex Primera Dama al borde de las lágrimas. 2024-08-11 fabiola yanez.jpg La periodista también afirmó que mostró fotos de los golpes y pidió ayuda. "La persona las vio, pero ahora me envió un mensaje diciendo ‘nunca pediste ayuda, dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al Ministerio, salía en los diarios", se defendió Yañez, refiriéndose a la funcionaria a la que acudió, aunque en ese momento no la nombró explícitamente, haciendo alusión a Mazzina. Sin embargo, este lunes al presentar un escrito en la causa que sigue el juez federal Julián Ercolini, Yañez apuntó directamente contra Mazzina. "En una ocasión, le pedí que me acompañara a dar una entrevista en Brasil; en ese país y en el mundo éramos referentes por tener un Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aún intentar hablarle sobre lo que estaba viviendo. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco. Le dije ‘tengo que decirte algo’, le mostré la foto y los videos de Alberto con otra mujer en La Casa Rosada, y se quedó callada. Dijo ‘no lo puedo creer, Fabi, cuenta conmigo y ven al ministerio de la mujer’. No hizo nada. Después de eso, la encontré un día en una cena a la que fui con Alberto, se acercó y me preguntó en voz baja: ‘¿Estás mejor?’", relató Yañez en su declaración sobre el rol de la ex ministra. La denuncia de Fabiola Yañez El caso ganó repercusión mediática luego de que se conociera que el juez Julián Ercolini había citado a la periodista el pasado 28 de junio, tras haber encontrado una serie de mensajes, fotos y un vídeo en el teléfono de Cantero -quien es investigada en la causa de seguros contratados por la Nación- que habrían revelado una serie de hechos violentos que habría sufrido a manos del exmandatario, cuando este todavía se encontraba en el cargo. A pesar de que en primera instancia la ex Primera Dama había negado al magistrado sus intenciones de denunciar a su expareja, la situación dio un giro el martes pasado. La gota que rebalsó el vaso fueron las presuntas amenazas que el exjefe de Estado le habría realizado por casi dos meses, según confió en una entrevista exclusiva para Infobae. Una vez que esto ocurrió, el juez dictó una serie de medidas de restricción contra el expresidente. Fueron notificadas oficialmente este jueves 8 de agosto. Alberto Fernández tiene prohibido salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía. Si sos víctima de violencia de género, o conocés a alquien que lo sea, en Rosario podés comunicarte con el Teléfono Verde (0800-444-0420) todos los días del año, durante las 24 horas. Si no podés hablar, escribí al WhatsApp 341-5-781509. En caso de emergencias, llamá al 911. A nivel nacional, existe la línea 144, que asiste y asesora en situaciones de violencia de género.