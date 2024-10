La diputada de Pullaro se encuadra con Lousteau en la interna radical

Pullaro: "La Corte Suprema de Justicia hoy no está en condiciones de darle a la gente lo que necesita"

En el medio pivotean diputados como el mendocino Julio César Cleto Cobos y el santafesino Mario Barletta, que le piden a los radicales violetas que se comprometan a votar en línea con el bloque.

En la bancada de la UCR irritó no solo la acrobacia de los radicales M para votar lo opuesto a lo que habían acompañado pocos meses antes, como sucedió con la ley jubilatoria, sino la pirotecnia verbal en los medios y las redes.

Los anti Milei invitaron a los paraoficialistas a retirarse del bloque, pero se atrincheraron con el aval de De Loredo. Pese a un leve bajón del presidente en las encuestas, Córdoba sigue siendo Mileilandia.

Alineados con Lousteau

Con un aire cada vez más irrespirable en el búnker radical, los diputados de Lousteau y Manes preparan su salida. En ese lote de entre 10 y 13 diputados se encuentra Giorgi.

“Manifesté mi opinión en el bloque, pretendía que se mantuviera unido y que se resolvieran las diferencias desde adentro, pero se tiró demasiado de la cuerda. Tengo claro de dónde vengo y si Evolución decide separarse voy a ir por ese lado”, confirmó Giorgi a La Capital.

De esta manera, Giorgi ratificó su organicidad —y, por carácter transitivo, la de Pullaro— al espacio radical que lidera Lousteau.

La expresidenta comunal de Fuentes ingresó al Congreso en reemplazo de otra integrante del sector. Es Victoria Tejeda, ahora ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Pullaro.

Distinta es la situación de Barletta. El exrector de la Universidad Nacional del Litoral se mantendría en el bloque.

Giorgi no participará de la reunión de bancada convocada para este martes en el anexo del Congreso. Asistirá, al igual que funcionarios del gabinete santafesino y legisladores provinciales y nacionales, al encuentro que encabezará Pullaro en la capital provincial. Allí el gobernador insistirá con la eficiencia, uno de los leitmotiv de su gestión.

Distancia calculada con Milei

Con la movida de Giorgi, Pullaro se distancia de Milei. El gobernador coincide con el presidente en la austeridad y comparte una narrativa anti privilegios, pero se diferencia en temas sensibles como qué se hace con los recursos que derivan del equilibrio fiscal, el federalismo y la cuestión productiva.

De todos modos, cerca de Pullaro entienden que no es el momento de pasar a la confrontación abierta. “Hoy el gobierno nacional representa la esperanza, y no te podés ir a pelear contra la esperanza. Al santafesino le gusta que el gobernador defienda lo propio y levante la voz, pero no que se vote en contra”, señalan.