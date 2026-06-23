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La Corte Suprema de Santa Fe abrió el proceso de selección para cubrir un cargo clave

Se trata de la Secretaría de Gobierno, puesto que ocupó durante más de 30 años Eduardo Bordas, quien se retiró del Poder Judicial en abril

23 de junio 2026 · 16:52hs
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La Secretaría de Gobierno de la Corte de Santa Fe es clave para las resoluciones institucionales y administrativas del máximo tribunal.

Foto: Archivo / La Capital.

La Secretaría de Gobierno de la Corte de Santa Fe es clave para las resoluciones institucionales y administrativas del máximo tribunal.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe activó el proceso de selección para cubrir su Secretaría de Gobierno, que dejó vacante Eduardo Bordas tras más de 30 años de gestión. Se trata de un puesto clave para las resoluciones institucionales y administrativas del máximo tribunal de la provincia.

La salida de Bordas coincide con una redistribución de funciones, enmarcada en el proceso en curso de renovación de la Corte Suprema santafesina.

Proceso de selección

El concurso es abierto y de antecedentes. Para participar del mismo, los requisitos son: tener ciudadanía argentina, ser mayor de 30 años, contar con título de abogado debidamente certificado y poseer dos años de residencia inmediata en la provincia, en caso de no haber nacido en la misma.

Además, los postulantes deben tener diez años de ejercicio efectivo de la función judicial o de la profesión de abogado, buenos antecedentes de conducta acreditados (con el certificado otorgado por la Policía de Santa Fe) y autentificación de la Oficina Judicial de no estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

>> Leer más: Se fue el histórico secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe

El período de inscripción se extenderá hasta el 2 de julio próximo y los interesados deberán presentar las respectivas solicitudes a través de la Secretaría de Gobierno del máximo tribunal.

Al respecto, la Corte Suprema aclaró que oportunamente se designará la fecha para la recepción de entrevistas personales para los inscriptos que cumplan con las exigencias legales y reglamentarias.

Bordas se retiró del Poder Judicial a fines de abril pasado, acogiéndose a la jubilación, y su actividad fue repartida entre dos funcionarios: Carlos Crespo (circunscripciones Rosario y Venado Tuerto) y Pablo Gómez (Santa Fe, Rafaela y Reconquista).

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