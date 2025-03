La CGT Santa Fe respalda el paro contra Milei: "El ajuste contra los trabajadores no para"

>> Leer más: La CGT confirmó el paro de 24 horas para el jueves 10 de abril

“Desde que asumió Milei, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados fue notable. Hay gente que suele decir que los jubilados siempre ganaron poco, pero hasta hace poco los jubilados podían acceder a cinco medicamentos gratis. Hoy los tienen solo una pequeña minoría, que debe demostrar 10 mil cosas para que se los otorguen”, subrayó.

Girardi también mencionó los importantes aumentos en las tarifas de servicios como luz, agua y gas, que “tenían un valor subsidiado al igual que el transporte público. Ahora eso sale del bolsillo. Esos subsidios eran salarios indirectos. Ahora no los tenemos. Lo que sucede con los jubilados no tiene sentido. Desde la pérdida del poder adquisitivo hasta la represión de carácter casi asesino que implementó Patricia Bullrich con las fuerzas federales. Hay que retrotraerse hasta la crisis de la salida de De la Rúa para encontrar un nivel de tal violencia”.

El líder de la CGT santafesina dijo que la central obrera a nivel nacional “hace un año que no hace medidas de fuerza. Nosotros creemos que debe hacerse un paro en este momento porque que el ajuste contra los trabajadores no para. Que el gobierno haya vuelto al Fondo Monetario Internacional, cuando en el gobierno de Macri el propio Milei dijo que volver al FMI era algo malo, quiere decir que la cosa está muy mal. Tenemos inflación en dólares y los precios también aumentaron en dólares. No veo ningún trabajador o Pyme que le vaya bien en los últimos dos años”.

“Nunca fuimos atacados por un gobierno éste. Hay grandes siderúrgicas con gran cantidad de suspensiones. Lo mismo ocurre con automotrices, comercios, pequeñas industrias. No hay salida con este plan económico. El gobierno ha pasado todas barreras y el paro llega en un buen momento para que cambie, esto no va más. No sé cómo le irá con el Fondo Monetario Internacional. No sé qué pedirá el FMI a cambio, vender las empresas del estado, dar ventajas a las multinacionales por el Rigi, destruir la ciencia, la tecnología, la educación. A nadie le está yendo bien, excepto una pequeña minoría. Vamos para respaldar este paro”, subrayó.