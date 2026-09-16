La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzará a construirse en enero

Lo anunció el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien señaló que los trabajos a desarrollar durante cuatro años demandarán 450 millones de dólares

Carlos Presti y el canciller Pablo Quirno durante su reciente visita a un punto clave para la defensa de la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El ministro de Defensa nacional, Carlos Presti , afirmó este miércoles que la Base Naval Integrada de Ushuaia se comenzará a construir en enero próximo y destacó que representa “hechos, no palabras ”, en la política argentina sobre el Atlántico Sur, al tiempo que estimó que el proyecto requerirá una inversión de 450 millones de dólares durante cuatro años .

“Digo hechos, no palabras. Vamos a poder mostrarles a los habitantes del país que la Argentina tiene presencia en el Atlántico Sur de modo concreto” , sostuvo Presti.

El funcionario indicó que las obras comenzarán en enero y explicó que el gobierno ya asignó recursos para los primeros trabajos, mientras que el proyecto de presupuesto 2027 contempla nuevas partidas para continuar la construcción .

“Los recursos necesarios para llevar a cabo la construcción de la base completa, que está prevista en cuatro años, son 450 millones de dólares ”, precisó el funcionario. Y explicó que el proyecto incluye un muelle en forma de L de 580 metros, instalaciones destinadas a servicios marítimos y generales, edificios, obradores y caminos de acceso .

“La base nos permitirá tener una presencia concreta en el Atlántico Sur y la Armada podrá contar con capacidades de control”, aseguró, al tiempo que señaló que visitó recientemente el predio destinado a la construcción y cuestionó el grado de avance de las obras anunciadas durante la administración anterior.

“Literalmente, no hay nada. Es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque. Nada más que eso”, declaró.

>>Leer más: Malvinas: el gobierno descarta un conflicto militar con Reino Unido

Presti sostuvo que durante las últimas cuatro décadas hubo “mucha retórica” sobre el Atlántico Sur y la Antártida, pero consideró que no se realizaron acciones concretas para fortalecer la presencia argentina.

El plan oficial también contempla trabajos de infraestructura en la base antártica Petrel, entre ellos la ampliación y consolidación de la pista de aterrizaje.

El titular de Defensa indicó que las condiciones meteorológicas permitirán trabajar allí entre diciembre y marzo, y estimó que un avión Hércules ya podría aterrizar en la pista durante marzo de 2026.