El gobierno acelera la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

Los ministros Quirno y Presti se reunieron con el gobernador Melella. La Casa Rosada busca reforzar la posición argentina en el Atlántico Sur

El gobierno libertario y el mandatario de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, pusieron las diferencias de lado en el tema Malvinas.

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti , viajaron este viernes a Ushuaia para recorrer el predio donde se construirá la Base Naval Integrada y para reunirse con el mandatario de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella . La visita buscó relanzar una obra que el gobierno considera estratégica para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

Los funcionarios fueron recibidos en la Casa de Gobierno provincial por Melella y la vicegobernadora, Mónica Urquiza. El encuentro mostró una coincidencia entre administraciones con fuertes diferencias políticas : tanto la Nación como la provincia sostienen la necesidad de avanzar con la base y el Polo Logístico Antártico.

Antes de la reunión, Quirno y Presti recorrieron junto con especialistas de las Fuerzas Armadas el terreno destinado al proyecto . La agenda incluyó una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, la cuestión Malvinas y la actividad antártica, además de un informe técnico sobre el estado de la obra.

“Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto de esta magnitud”, señaló Quirno. El canciller afirmó que la decisión del presidente Javier Milei es coordinar a todas las áreas del Estado para defender la soberanía y potenciar la proyección argentina hacia la Antártida.

Uno de los puntos centrales es la llegada de electricidad, gas y conexión digital al sector. Quirno destacó la predisposición de las autoridades fueguinas para colaborar, aunque aclaró que Melella anticipó que la provincia no aportará financiamiento ni recursos para la construcción.

El gobernador reivindicó la iniciativa que Tierra del Fuego impulsa desde hace más de cuatro décadas. “Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur nos ubican en un lugar geopolítico único”, sostuvo. Y agregó que, pese a las diferencias con la Casa Rosada, existe una coincidencia sobre la necesidad de que la Argentina adopte “un posicionamiento firme” en la región y tome decisiones concretas para defender su soberanía.

El encuentro también significó un cambio respecto de abril de 2024, cuando Melella no participó de la reunión que Milei mantuvo en Ushuaia con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Quirno atribuyó la mejora del diálogo al reciente llamado presidencial a construir una posición común alrededor de la causa Malvinas.

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La base comenzó a construirse en 2022, pero los trabajos quedaron paralizados durante el primer año de la gestión libertaria. Ahora el Ejecutivo busca acelerar los trabajos y convertir a Ushuaia en una plataforma que integre vigilancia, presencia militar y abastecimiento para buques argentinos y extranjeros. El esquema se completa con la Base Conjunta Antártica Petrel, el enlace aéreo con las instalaciones nacionales en el continente blanco.

Base de paz

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró antes del viaje que la futura base “no tiene un carácter bélico” sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y brindará apoyo operativo y científico a la actividad antártica.

El desafío principal será el financiamiento. El costo total está calculado entre 400 y 500 millones de dólares y el gobierno reasignó 142 millones mediante una modificación presupuestaria, cerca del 30% de la inversión proyectada. El resto deberá definirse, en parte, en el Presupuesto 2027, donde Milei pidió priorizar tanto la base de Ushuaia como la de Petrel.

La comitiva incluyó a los jefes del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y de la Armada, Juan Carlos Romay, además de legisladores fueguinos de La Libertad Avanza.

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La visita se inscribe en el giro oficial sobre Malvinas, que sumó sanciones y denuncias contra empresas acusadas de operar sin autorización argentina en las islas. Además, el gobierno prepara el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ingresará por la Cámara de Diputados.