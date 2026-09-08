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Malvinas: el gobierno descarta un conflicto militar con Reino Unido

El vocero Adrián Ravier aseguró que las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei tienen carácter "diplomático y pacífico". También habló sobre la base en Tierra del Fuego

8 de septiembre 2026 · 18:05hs
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El vocero presidencial

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó un conflicto militar con el Reino Unido por Malvinas.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó este martes que exista riesgo de un conflicto militar con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas y afirmó que las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei tienen carácter “diplomático y pacífico”. Además el portavoz aseguró que la nueva base naval proyectada en Tierra del Fuego será financiada íntegramente por la Argentina y no contará con participación de Estados Unidos.

“No hay ningún conflicto bélico. El reclamo que todos pudieron escuchar en la cadena nacional es pacífico y diplomático, no militar”, sostuvo Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. Ante una consulta sobre eventuales similitudes con la política de la última dictadura, rechazó cualquier comparación con el gobierno de Leopoldo Galtieri.

“Cualquier relación que se quiera establecer nos parece equivocada. Además, este es un gobierno democrático”, enfatizó el portavoz.

La aclaración oficial se produjo en medio de la escalada diplomática con Londres por el avance de la explotación petrolera en aguas cercanas al archipiélago y luego de que Milei anunciara medidas para reforzar la posición argentina. Entre ellas se encuentran sanciones a empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas y el impulso a una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Ravier negó que exista un acuerdo con Washington para desarrollar esa infraestructura. “La base será ciento por ciento argentina. No existe colaboración material de Estados Unidos para construirla”, remarcó. Según explicó, Milei le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que incorpore en el proyecto de Presupuesto 2027 las partidas necesarias para financiar las obras.

Malvinas, clave en la proyección hacia el Atlántico sur

El vocero sostuvo que el emplazamiento tendrá una importancia estratégica que excede la disputa por Malvinas, debido a su proyección hacia la Antártida, y planteó que se trata de una iniciativa de largo plazo. “Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro”, afirmó.

El gobierno también negó que Milei le haya pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que interceda ante Londres. Las aclaraciones surgieron después de que Trump afirmara que analiza revisar la posición de su país sobre la disputa de soberanía.

“Los dichos de Trump corresponden a los Estados Unidos. Tampoco hubo un pedido a Israel, pero Milei dijo que espera de los aliados acompañamiento. No hubo acciones conjuntas”, señaló Ravier.

La ofensiva diplomática argentina quedó expuesta la semana pasada, cuando Milei dedicó una cadena nacional a la cuestión Malvinas. Allí cuestionó la explotación británica de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en el Atlántico Sur y anticipó medidas contra las compañías que operen en la zona sin autorización del Estado argentino.

La disputa por el petróleo

El foco está puesto en Sea Lion, un proyecto petrolero offshore de la Cuenca Malvinas Norte operado por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65 por ciento de las licencias. El 35 por ciento restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration. Las empresas aprobaron una primera etapa valuada en 1.800 millones de dólares y prevén iniciar la producción en 2028.

Ravier recordó que el gobierno presentó una denuncia penal contra Navitas y otras compañías por presuntas actividades ilegales de exploración y explotación. Además, explicó que las firmas y los proveedores asociados con esas operaciones no podrán contratar con el Estado argentino, adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), recibir beneficios fiscales ni participar en proyectos como Vaca Muerta.

>> Leer más: Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

El portavoz también se refirió a Chile, después de que el gobierno de José Antonio Kast anunciara una ruta comercial entre Punta Arenas y las islas. Según Ravier, Santiago respaldará el reclamo argentino y se comprometió a no brindar apoyo logístico a la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Sin embargo, aclaró que no tenía información adicional sobre la nueva conexión marítima.

Por último, confirmó que un eventual viaje de Milei a Londres figura entre las alternativas que estudia la Casa Rosada, pero señaló que todavía no existen fechas ni una decisión tomada.

En ese marco, Ravier insistió en que todas las acciones impulsadas por el gobierno son unilaterales y se encuadran en una estrategia diplomática para sostener el reclamo argentino de soberanía, sin ninguna hipótesis de confrontación armada.

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