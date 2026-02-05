El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

El equipo que conduce Mauro Medina va por todo en el 2026 en el Turismo Carretera. Además, tendrá un piloto rosarino en la máxima categoría

La presentación de 2025. Este año el RUS Med team muestra sus autos en el parque Industrial de Alvear.

El RUS Med Team no se va en chiquitas a la hora de presentar su equipo de Turismo Carretera y para este 2026 no será la excepción. Además, con la gran novedad de que después de más de dos décadas, habrá un piloto rosarino en la máxima categoría: Thomas Ricciardi .

Como es habitual, el dueño del equipo Mauro Medina abre la temporada con una gran presentación. En este caso, el parque Industrial de Alvear fue el elegido para descubrir los cuatro autos del TC y el único del TC Pista.

La formación se robustece este año en la máxima categoría, con la renovación de Josito Di Palma y la incorporación de un peso pesado como Juan Bautista De Benedictis, que se mudó del Maquin Parts de Venado Tuerto para llegar a la estructura que tiene sus talleres en Arrecifes, pero que Medina la considera bien rosarina.

De Benedictis estrenará un Mustang, mientras que Josito se pasó a Toyota Camry (el que usaba Alfonso Domenech).

La otra continuidad, la del sanjuanino Tobías Martínez (con el Camaro que dejó Josito), también le da robustez al RUS Med y el cuarto pasajero será uno muy especial, el debutante rosarino Thomas Ricciardi (con Toyota), que llega a la máxima categoría por mérito deportivo.

El debut de Ricciardi corta una sequía de más de dos décadas sin un rosarino en el Turismo Carretera. El último había sido precisamente su padre José Luis. De esta manera, Tomy será además el tercer santafesino en la Máxima, junto al de Las Parejas Facundo Ardusso y el de Villa Minetti Ignacio Faín.

En TC Pista, en tanto, hará su debut Santiago Biagi con una Dodge. Todo listo para el RUS Med Team, que a comienzos de semana emprenderá viaje hacia el sur del país, ya que el domingo 15 se abrirá el campeonato en El Calafate.