La Capital | La Ciudad | incendios

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero advierten que el territorio está muy seco

Hay lagunas internas que actúan como cortafuegos naturales pero que no tienen agua. Hay una prohibición de quemas vigente en Entre Ríos

Tomás Barrandeguy

Por Tomás Barrandeguy

5 de febrero 2026 · 21:14hs
Los masivos incendios en las islas afectan desde hace años a la Rosario y la región con humo

Celina Mutti Lovera / Archivo La Capital

Los masivos incendios en las islas afectan desde hace años a la Rosario y la región con humo, hollín y graves riesgos ambientales y sanitarios.

Los incendios en las islas que se desarrollaron esta semana y que, por el viento, se notaron en Rosario debido a la dirección del viento que trajo el humo hasta la ciudad, lograron contenerse. Sin embargo, especialistas advierten que el territorio está muy seco y que hay cortafuegos naturales que no tienen agua, por lo que nuevas quemas podrían derivar en una situación más complicada.

Este jueves, un equipo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizó diversas tareas de relevamiento en un sector de las islas del Delta del Paraná que se encuentran frente a Rosario. El segmento que analizaron brinda un panorama de cómo se encuentran los humedales en general ya que la región atraviesa un período de sequía, marcado por el desarrollo de La Niña.

"Está bastante seco todo. Hay mucha acumulación de vegetación seca", advirtió, en diálogo con La Capital, la directora del Observatorio Ambiental de la UNR, Graciela Klekailo. Y sumó: "Hay un escenario favorable para que, si hay incendios, sea una situación difícil de controlar".

Algo de lo que les llamó la atención fue la rapidez con la que se secaron algunos cortafuegos naturales en las islas. La investigadora señaló que a finales del año pasado, algunas lagunas internas que podrían cumplir ese rol tenían agua, pero ahora están vacías y hay "una falta grande" de este recurso.

Indicadores de sequía

Klekailo explicó que estas lagunas internas "son buenos indicadores para saber cómo está el resto" de los humedales, además de las imágenes satelitales que ofrecen, por ejemplo, la Nasa y el Servicio de Cambio Climático Copernicus, de la Unión Europea. Estos registros mostraron que este jueves casi no quedaban focos de calor en las islas, algo que será ayudado por las lluvias.

"Hay mucha acumulación de biomasa y estamos en una etapa que favorece la aparición de incendios", dijo. La investigadora fue una de las autoras de un informe desarrollado por el Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias que, a mediados del 2024, advirtió por el desarrollo de incendios en el primer semestre del 2025 debido a una situación similar (no en magnitud, sino en características del territorio) a la que se vive hoy. Algo que, finalmente, ocurrió.

"Hubo incendios de consideración en la primera mitad del 2025, muy complejos de atacar y de grandes extensiones. Las condiciones fueron similares. Hasta ahora, tuvimos un enero benigno, pero las temperaturas son un factor súper importante y habrá que ver qué ocurre en febrero y marzo, para cuando se prevé que haya más calor", manifestó.

Una situación repetida

La investigadora trazó algunas similitudes con el panorama que se vivió en el verano del 2020, antes de la primera gran oleada de incendios en las islas. Por eso, remarcó que será necesario monitorear el territorio los próximos dos meses.

En tanto, recordó: "A principios de febrero de 2020, mucha gente alertaba de que iba a haber incendios. Y empezaron a fines de febrero y principios de marzo". Eso fue el inicio de una devastación que se recuerda hasta hoy: los humedales arrasados (486.934 hectáreas prendidas fuego, según datos aportados por el entonces Ministerio de Ambiente nacional a la organización Taller Ecologista) y el humo del ecosistema quemado que invadió a Rosario durante meses.

>> Leer más: "La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Prohibición de quemas y bajante del río

Desde el gobierno de Entre Ríos remarcaron a La Capital que rige una prohibición para prender fuego en el sector entrerriano del Delta del Paraná. La medida comenzó el 1º de diciembre y se extiende hasta el final de febrero.

En tanto, se debe tener en cuenta que la tendencia del nivel del río Paraná, según el último informe del Instituto Nacional del Agua (INA) fechado el 4 de febrero, muestra que, a corto plazo, irá en descenso.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 14.31.52

El titular del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, resaltó que registraron focos que se generaron en lugares cercanos, por lo que estiman que existe una intencionalidad tras esas acciones y que no se trata de un simple descuido.

"Es importante resaltar que existe la prohibición y saber que se va a notificar por estas quemas a los propietarios (de los campos). En caso de que sean tierras fiscales, se informará a los efectos de la posible renovación de permisos ganaderos que tengan esas tierras", expresó a La Capital.

Las multas se calculan en base a la superficie afectada, el tipo de vegetación y si existe una reiteración, entre otras cuestiones. De todos modos, Aceñolaza marcó que el año pasado labraron infracciones de hasta 60 millones de pesos por un sólo incendio.

>> Leer más: Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Rol de los humedales

Los humedales cumplen un papel irremplazable frente a la crisis climática. Actúan como aliados tanto en la mitigación de sus impactos (capturando carbono y reduciendo sus emisiones) como en la adaptación a nuevas condiciones ambientales, al mejorar la resiliencia del ambiente frente a eventos extremos, detallaron desde la Fundación Humedales/Wetlands International en el marco del Día Mundial de los Humedales.

De todos modos, remarcaron que a pesar de este aporte, están en continua degradación: se estima que se perdió un 22 % de la superficie global de humedales desde la década de 1970 y en América Latina, esa cifra asciende hasta un 59 %.

Noticias relacionadas
Los brigadistas informaron que la magnitud y la intensidad del fuego, así como las dificultades del terreno, plantean un escenario muy complicado

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

“Este trabajo muestra que el fuego deja una huella tóxica que persiste cuando vuelve el agua. Sin políticas de manejo del fuego adecuadamente financiadas, los ecosistemas no tienen posibilidad real de recuperación”, adviertieron los investigadores. 

Cenizas en el Paraíso: cuáles son los riesgos para la fauna acuática de los humedales que sufrieron incendios

Vista panorámica de la ecoaldea, muy cercana a uno de los frentes de incendios que siguen vigentes en Chubut.

El "tsunami de fuego" que cambia la Patagonia: un rosarino cuenta cómo se viven los incendios en Chubut

Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa son las provincias afectadas por los incendios forestales

Qué es la Emergencia Ígnea decretada por el gobierno frente a los incendios en la Patagonia

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Lo último

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Quini 6 Rosario Challenger: la tormenta metió un revés y recién de noche volvieron a la cancha

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Hay lagunas internas que actúan como cortafuegos naturales pero que no tienen agua. Hay una prohibición de quemas vigente en Entre Ríos
Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Por Tomás Barrandeguy
Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte Suprema

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo baja la temperatura

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás

Ovación
El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera
Ovación

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

El RUS Med Team tira la casa por la ventana en Alvear para presentar su plantel del Turismo Carretera

Copa Davis: los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Copa Davis: los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Policiales
Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste
Policiales

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

La Ciudad
Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Incendios en las islas: se contuvieron los focos, pero el territorio está muy seco

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina
La Ciudad

La licencia de conducir digital de Santa Fe aparecerá en Mi Argentina

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado
POLICIALES

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas
LA CIUDAD

Arrancó el programa para devolver a sus dueños las bicicletas robadas

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo
POLICIALES

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino
Zoom

El sorprendente hallazgo del Conicet: una medusa de once metros en el Mar Argentino

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios
La Ciudad

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia
Politica

La Legislatura define el cronograma para cubrir cargos clave en la Justicia

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles
Información General

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Política

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"